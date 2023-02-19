В прозрачной белой майке на фоне моря. Мишина восхитила сеть новым образом на фотосессии в Ницце

Мишина родилась в 1989 году Фото: misha.k.ua / Instagram

"Я была в отеле, когда получила поздно ночью сообщение от этой прекрасной команды девушек, что отказ не принимается и мы должны сделать самые красивые французские снимки", – поделилась предысторией съемки актриса.

Она выбрала для фотосессии кремовые брюки и белую майку.

"На этих фото кое-что видно, но не скажу что. Красавица", – отреагировали в сети.

"Очень красиво и нежно", – восхитились в сети.

"Как утонченно", – оценили фото артистки фолловеры.