В прозрачной белой майке на фоне моря. Мишина восхитила сеть новым образом на фотосессии в Ницце

"Я была в отеле, когда получила поздно ночью сообщение от этой прекрасной команды девушек, что отказ не принимается и мы должны сделать самые красивые французские снимки", – поделилась предысторией съемки актриса.
Она выбрала для фотосессии кремовые брюки и белую майку.
"На этих фото кое-что видно, но не скажу что. Красавица", – отреагировали в сети.
"Очень красиво и нежно", – восхитились в сети.
"Как утонченно", – оценили фото артистки фолловеры.
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Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2021 году была судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.
Мишина одна воспитывает сына Платона. О том, кто является его отцом, актриса умалчивает.
В 2020-м Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года Мишина заявила, что рассталась со своим избранником.