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19 февраля, 2023
 
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В прозрачной белой майке на фоне моря. Мишина восхитила сеть новым образом на фотосессии в Ницце

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Мишина родилась в 1989 году
Мишина родилась в 1989 году
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина 18 февраля разместила в Instagram фото и видео из новой фотосессии, которая состоялась в Ницце (Франция) на фоне моря.

"Я была в отеле, когда получила поздно ночью сообщение от этой прекрасной команды девушек, что отказ не принимается и мы должны сделать самые красивые французские снимки", – поделилась предысторией съемки актриса.

Она выбрала для фотосессии кремовые брюки и белую майку.

"На этих фото кое-что видно, но не скажу что. Красавица", – отреагировали в сети.

"Очень красиво и нежно", – восхитились в сети.

"Как утонченно", – оценили фото артистки фолловеры.

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2021 году была судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.

Мишина одна воспитывает сына Платона. О том, кто является его отцом, актриса умалчивает.

В 2020-м Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года Мишина заявила, что рассталась со своим избранником.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Ницца, мода и красота, актриса, Ксения Мишина
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