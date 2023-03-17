Как быстро отрастить красивые и пышные волосы. Семь добавок, которые улучшат состояние волос

В статье отмечается, что для красоты кожи и волос необходимо принимать гидролизованный коллаген. Систематический прием препарата обеспечит рост волос, разглаживание и предотвращение морщин, а также глубокое увлажнение кожи. Кроме того, прием гидролизованного коллагена поможет укрепить и ускорить рост волос и ногтей, улучшит цвет лица. Редакция глянца советует принимать своим читательницам питьевой коллаген Dermacolla Beauty.

Альтернативой этому препарату авторы публикации назвали добавку Skin&Total Body от Perricone MD. Отмечается, что капсулы обеспечат волосы строительным материалом, а также благоприятно повлияют на состояние кожи, костей и ногтей.

В качестве еще одного варианта для улучшения роста и состояния волос в обзоре называется препарат 21st Century Healthy Renewal Formula, содержащий биотин. Кроме основных функций, он дополнительно стимулирует рост ногтей.

Для тех, кто поставил цель отрастить длинные и густые волосы, Elle рекомендует использовать витаминные добавки Solgar Skin, Nails and Hair, которые способствуют поддержанию природного уровня коллагена – одного из главных компонентов кожи, ногтей и волос.

По мнению редакции, в случае прогрессирующего выпадения волос необходимо начать принимать добавку Vitalfan от Rene Furterer, в состав которой входят активные растительные ингредиенты и питательные элементы.

За красоту волос также отвечают жирные кислоты. Они позволяют контролировать уровень увлажнения кожи головы и эластичность волос. Авторы публикации рекомендуют обратить внимание на питьевой препарат Omega-3 от Herbliz Berlin.

Отрастить красивые и блестящие волосы будет легче, если исключить дефицит витамин D. Авторы публикации подчеркивают, что этот витамин отвечает не только за красоту волос, но и общий уровень иммунитета, состояние костей и нервной системы. Редакция рекомендует принимать витамин D от украинского производителя Perla Helsa.