Солистка Go-A Павленко сменила короткую стрижку на каре. Фото до и после

Ранее артистка выглядела так.

Сейчас певица выглядит вот так – она заметно отрастила волосы, сменив короткую стрижку на каре.

"Павленко исчезла из соцсетей, потому что пишет музыку. Так что без паники", – сообщил Мирошниченко.

Контекст:

Катерина Павленко родилась в 1988 году в Черниговской области. По первому образованию она дирижер народного хора. В 2013 году окончила Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности "народный фольклор".

В 2012 году Павленко стала солисткой группы Go-A. В 2021 году группа заняла пятое место на "Евровидении".