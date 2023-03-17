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17 марта, 2023
 
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Солистка Go-A Павленко сменила короткую стрижку на каре. Фото до и после

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В 2012 году Павленко стала солисткой группы Go-A
В 2012 году Павленко стала солисткой группы Go-A
Фото: monokatee / Instagram

Солистка украинской группы Go-A Катерина Павленко после длительной паузы появилась на публике с новой прической. Артистка заметно отрастила волосы. Фото певицы в Instagram Stories 17 марта разместил украинский ведущий Тимур Мирошниченко.

Ранее артистка выглядела так. 

Сейчас певица выглядит вот так – она заметно отрастила волосы, сменив короткую стрижку на каре.

"Павленко исчезла из соцсетей, потому что пишет музыку. Так что без паники",  –  сообщил Мирошниченко.

Скриншот: timur.miroshnyc / Instagram
Скриншот: timur.miroshnyc / Instagram

Контекст:

Катерина Павленко родилась в 1988 году в Черниговской области. По первому образованию она дирижер народного хора. В 2013 году окончила Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности "народный фольклор".

В 2012 году Павленко стала солисткой группы Go-A. В 2021 году группа заняла пятое место на "Евровидении"

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: мода и красота, певица, Тимур Мирошниченко, Go-A, прическа, Катерина Павленко, стиль
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