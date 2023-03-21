Как вырастить идеальный шпинат из семян

Шпинат можно высаживать два раза в год Фото: depositphotos.com

Правильный участок

Предпочтение стоит отдать местам, в которых солнце бывает большую часть дня. Влажная плодородная почва с РН 6,0–7,0 идеальна для шпината. Место нужно очистить от сорняков и мусора, добавить побольше перепрелого навоза или компоста. Так семена получат все питательные вещества, необходимые для роста. Перед посадкой нужно добавить азотные удобрения.

Когда сажать и как сеять

Это можно делать два раза в год: через 4–6 недель после последнего мороза весной и за 6–8 недель до первого мороза осенью. То есть с конца февраля до июня первый раз и второй – с конца августа до начала сентября.

Семена лучше сеять на глубину 1,5 см на расстоянии не менее 5 см друг от друга.

Уход во время роста

Как только растения вырастут на 10 см, их нужно проредить так, чтобы расстояние между ними в ряду составляло не менее 25 см, а расстояние между самими рядами – не менее 50 см. Это обеспечит хорошую циркуляцию воздуха и хорошую урожайность.

Шпинат нужно регулярно поливать, но не переусердствовать, так как он может сгнить.

Благотворно на рост шпината влияет мульчирование – создание защитного покрытия для почвы. Это один из самых простых способов отпугивания насекомых и уничтожения сорняков. Использовать можно солому, щепу, траву, измельченные листья и другие органические материалы, чтобы обеспечить 5–8-сантиметровый слой вокруг растений.

Лучшие сорта

При длинном световом дне шпинат склонен к стрелкованию. Устойчивые к этому явлению сорта – "матадор", "зимний великан" и новозеландский шпинат.

Соседство с другими растениями

В теплом климате шпинату нужно обеспечить тень. Его можно посадить в тени более высоких культур – например, кукурузы.