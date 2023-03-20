Чем удобрять луковичные растения, чтобы получить самые красивые цветы

Если луковичные цветы в течение первого сезона не получили необходимые питательные добавки, в следующем сезоне они могут не зацвести Фото: depositphotos.com

Важно учитывать, что, если в течение первого сезона цветы не получили необходимые питательные добавки, в следующем сезоне они могут не зацвести. На участках, где высажены первоцветы, в начале весны следует провести рыхление и мульчирование почвы, а также внести удобрения. Для этого нужно использовать компостную землю. Это подкормит растения и поможет им перенести возможные похолодания.

Фото: depositphotos.com

Используют для удобрений карбамид в количестве 15 г на 1 м². Чтобы растения не получили ожогов, нужно вносить удобрения после полива. Крокусы, листья которых достигли максимальной длины, подкармливают калийными и фосфорными удобрениями в равном соотношении. Дозировка не должна превышать 40 г на 1 м².

Гиацинты начинают подкармливать после появления первых побегов мочевиной и нитрофоской из расчета два стакана на 1 м². После закладки бутонов проводят вторую весеннюю подкормку жидким удобрением. Для этого в 10 л воды растворяют по 5 г мочевины, суперфосфата, сульфата калия.

Фото: depositphotos.com

Примулу подкармливают слабым раствором комплексного удобрения только после образования бутонов. Если поспешить, растение даст буйную зелень, а цветы так и не появятся. Питательные вещества вносят с интервалом две недели в течение всего периода цветения.

Тюльпаны весной подкармливают сухим минеральным удобрением из расчета 30 г на 1 м², разбрасывая его по влажной рыхлой почве. После появления третьего листа повторно вносят удобрения в том же количестве. Третью подкормку проводят суперфосфатом после появления бутонов из расчета 20 г на 1 м².

Нарциссы хорошо отзываются на подкормку азотно-калийными удобрениями. Ранней весной растения подкармливают нитроаммофоской в расчете не более 30 г на 1 м² или жидким комплексным удобрением из расчета один стакан на ведро воды (10 л). Перекармливать растения не следует, чтобы не спровоцировать их заболевание и рост высоких, слабых листьев. После появления цветоноса под нарциссы вносят азотнокалийные удобрения (до 50 г на 1 м²). Последнюю подкормку проводят по окончании цветения и используют только калий (20 г на 1 м²) и фосфор (40 г на 1 м²).

Луковичные культуры не любят органические удобрения. Поэтому вносить их в почву там, где планируется размещение этих растений, нужно за два года до высадки. Свежий навоз способствует загниванию луковиц и развитию болезней, поэтому вносить его вообще не рекомендуется.