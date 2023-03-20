Бульвар Шоубиз
 
20 марта, 2023
 
Новости

Чем удобрять луковичные растения, чтобы получить самые красивые цветы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Если луковичные цветы в течение первого сезона не получили необходимые питательные добавки, в следующем сезоне они могут не зацвести
Если луковичные цветы в течение первого сезона не получили необходимые питательные добавки, в следующем сезоне они могут не зацвести
Фото: depositphotos.com

Луковичные цветы, а именно примулы, крокусы, гиацинты, тюльпаны, нарциссы, необходимо правильно подкармливать. О том, как это делать, рассказали на сайте Ogorod.ua.

Важно учитывать, что, если в течение первого сезона цветы не получили необходимые питательные добавки, в следующем сезоне они могут не зацвести. На участках, где высажены первоцветы, в начале весны следует провести рыхление и мульчирование почвы, а также внести удобрения. Для этого нужно использовать компостную землю. Это подкормит растения и поможет им перенести возможные похолодания.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Используют для удобрений карбамид в количестве 15 г на 1 м². Чтобы растения не получили ожогов, нужно вносить удобрения после полива. Крокусы, листья которых достигли максимальной длины, подкармливают калийными и фосфорными удобрениями в равном соотношении. Дозировка не должна превышать 40 г на 1 м².

Гиацинты начинают подкармливать после появления первых побегов мочевиной и нитрофоской из расчета два стакана на 1 м². После закладки бутонов проводят вторую весеннюю подкормку жидким удобрением. Для этого в 10 л воды растворяют по 5 г мочевины, суперфосфата, сульфата калия.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Примулу подкармливают слабым раствором комплексного удобрения только после образования бутонов. Если поспешить, растение даст буйную зелень, а цветы так и не появятся. Питательные вещества вносят с интервалом две недели в течение всего периода цветения.

Тюльпаны весной подкармливают сухим минеральным удобрением из расчета 30 г на 1 м², разбрасывая его по влажной рыхлой почве. После появления третьего листа повторно вносят удобрения в том же количестве. Третью подкормку проводят суперфосфатом после появления бутонов из расчета 20 г на 1 м².

Нарциссы хорошо отзываются на подкормку азотно-калийными удобрениями. Ранней весной растения подкармливают нитроаммофоской в расчете не более 30 г на 1 м² или жидким комплексным удобрением из расчета один стакан на ведро воды (10 л). Перекармливать растения не следует, чтобы не спровоцировать их заболевание и рост высоких, слабых листьев. После появления цветоноса под нарциссы вносят азотнокалийные удобрения (до 50 г на 1 м²). Последнюю подкормку проводят по окончании цветения и используют только калий (20 г на 1 м²) и фосфор (40 г на 1 м²).

Луковичные культуры не любят органические удобрения. Поэтому вносить их в почву там, где планируется размещение этих растений, нужно за два года до высадки. Свежий навоз способствует загниванию луковиц и развитию болезней, поэтому вносить его вообще не рекомендуется.

Теги: цветы, минеральные удобрения, тюльпаны, удобрения, нарциссы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Волонтер Свирко: Выбрать достойных людей в общественный совет Минобороны – не только право каждого украинца, но и обязанность. Это приблизит нас к победе
Волонтер Свирко: Выбрать достойных людей в общественный совет Минобороны – не только право каждого украинца, но и обязанность. Это приблизит нас к победе
Елена ПОСКАННАЯ
  Яценюк: Симоньян фактически вскрылась – признала, что Путин получил от Украины пощечину. У него уже вся морда красная от пощечин Украины
  Яценюк: Симоньян фактически вскрылась – признала, что Путин получил от Украины пощечину. У него уже вся морда красная от пощечин Украины
Дмитрий ГОРДОН
  Свитан: До конца этого года мы можем выйти на границы 1991 года – освободить Крым и отсечь Донбасс
  Свитан: До конца этого года мы можем выйти на границы 1991 года – освободить Крым и отсечь Донбасс
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Минимализм или блеск. Какие серьги выбрать в 2023 году
Минимализм или блеск. Какие серьги выбрать в 2023 году
"Изменяли ли мне? Я не ловила, а как на самом деле – кто знает". Бывшая жена Остапчука заявила, что никогда не изменяла в отношениях
"Изменяли ли мне? Я не ловила, а как на самом деле – кто знает". Бывшая жена Остапчука заявила, что никогда не изменяла в отношениях
Галина ГРИШИНА
Чем удобрять луковичные растения, чтобы получить самые красивые цветы
Чем удобрять луковичные растения, чтобы получить самые красивые цветы
Рианна, Леди Гага, Честейн и другие. Как выглядят звезды с самым трендовым цветом помады в этом сезоне. 10 фото
Рианна, Леди Гага, Честейн и другие. Как выглядят звезды с самым трендовым цветом помады в этом сезоне. 10 фото
Галина ГРИШИНА
Скрипка выступил для украинских защитников в Бахмуте. Фото
Скрипка выступил для украинских защитников в Бахмуте. Фото
Галина ГРИШИНА
"Это был элитный дом в хорошем районе". Полякова рассказала, как избавилась от своей недвижимости в РФ
"Это был элитный дом в хорошем районе". Полякова рассказала, как избавилась от своей недвижимости в РФ
Галина ГРИШИНА
"Это абсолютный вкус детства, его ни с чем не спутаешь". Как приготовить пышные оладьи на кефире
"Это абсолютный вкус детства, его ни с чем не спутаешь". Как приготовить пышные оладьи на кефире
"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе
"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе
Длинные ногти и яркий дизайн. Пять вариантов маникюра от Гвен Стефани. Фото
Длинные ногти и яркий дизайн. Пять вариантов маникюра от Гвен Стефани. Фото
Галина ГРИШИНА
Сколько воды нужно выпивать в сутки. Советы от эксперта
Сколько воды нужно выпивать в сутки. Советы от эксперта
Пять причесок с использованием белых искусственных цветов от вьетнамских парикмахеров
Пять причесок с использованием белых искусственных цветов от вьетнамских парикмахеров
61-летний президент Чехии Павел позировал на мотоцикле: Если бы так можно было ездить в заграничные поездки
61-летний президент Чехии Павел позировал на мотоцикле: Если бы так можно было ездить в заграничные поездки
Галина ГРИШИНА
53-летняя Лопес на светском мероприятии выставила центральную часть бюста и бедро
53-летняя Лопес на светском мероприятии выставила центральную часть бюста и бедро
Пугачева высказалась о Валерии Меладзе, который оправдался за слова "Слава Украине!"
Пугачева высказалась о Валерии Меладзе, который оправдался за слова "Слава Украине!"
Галина ГРИШИНА
Как ускорить метаболизм, чтобы можно было "есть все и не поправляться". Шесть советов от фитнес-инструктора
Как ускорить метаболизм, чтобы можно было "есть все и не поправляться". Шесть советов от фитнес-инструктора
Галина ГРИШИНА
  Сайрус исполнила свой хит Flowers на сцене. За четыре дня ролик собрал более 7 млн просмотров. Видео
  Сайрус исполнила свой хит Flowers на сцене. За четыре дня ролик собрал более 7 млн просмотров. Видео
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 