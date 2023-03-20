Бульвар Шоубиз
 
20 марта, 2023
 
Здоровье

Сколько воды нужно выпивать в сутки. Советы от эксперта

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У каждого человека есть своя суточная норма воды
У каждого человека есть своя суточная норма воды 
Фото: depositphotos.com

Американский нутрициолог Кимберли Снайдер рассказала, сколько воды и как часто нужно пить для поддержания здоровья организма. Своими советам Снайдер поделилась с изданием Vogue.

Нутрициолог акцентировала внимание на том, что вода необходима для пищеварения, суставов, красоты кожи и волос.

По мнению эксперта, у каждого человека есть своя суточная норма воды. Она зависит от конституции тела, уровня физической активности, погодных условий. В среднем женщины должны выпивать 1,7 л воды ежедневно, мужчины – 3,7 л. Свою норму можно высчитать по формуле: 0,3 мл воды в расчете на 1 кг веса ежедневно. Например, при весе 63 кг нужно выпивать от двух до четырех литров воды ежедневно.

Вода должна быть комнатной температуры. Такая вода приносит больше пользы, чем холодная, поскольку телу не нужно тратить энергию на нагревание. Кроме того, холодная вода может привести к сужению сосудов в желудке, а это препятствует процессу пищеварения и замедляет усвоение жидкости.

Полезно выпивать стакан воды натощак, а еще лучше, если это будет стакан горячей воды с лимоном. Такая вода насыщена витамином С и способствует очищению организма.

Пить следует между приемами пищи в течение дня, за полчаса до еды и через час – после.

Теги: здоровье, женщины, мужчины, холодная вода
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