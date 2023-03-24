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24 марта, 2023
 
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Весенняя побелка плодовых деревьев. Садовод рассказала, для чего и как правильно это делать

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Садоводы белят деревья для защиты от вредителей и солнечных ожогов
Садоводы белят деревья для защиты от вредителей и солнечных ожогов
Фото: depositphotos.com

Правила весенней побелки плодовых деревьев в саду описаны в видео, которое опубликовано на украинском YouTube-канале "Сад і садівник".

Зачем нужна побелка деревьев

По словам эксперта, садоводы белят деревья для защиты от вредителей и солнечных ожогов. Белить деревья эксперты рекомендуют два раза в год – весной и осенью. 

Когда белить весной

Садовод советует приступать к весенней побелке деревьев до наступления теплых дней. Перед побелкой стволы плодовых деревьев необходимо почистить металлической щеткой. Это разрушит гнезда насекомых, которые зимовали в коре. Остатки коры эксперт рекомендует собрать и утилизировать.

Что использовать для побелки

Автор блога рекомендует использовать для обработки деревьев готовую краску, которая состоит из известковой пасты и глинистых минералов. На дереве она образует несмываемое покрытие, которое защищает от вредителей. 

Чтобы приготовить из готовой сухой смеси средство для побелки, автор блога рекомендует разбавить порошок водой в отдельной емкости. Получившийся раствор по консистенции должен напоминать сметану. 

В качестве альтернативы можно также использовать для побелки мел, известь или водоэмульсионную краску. 

Как наносить побелку

Защитный слой наносится на дерево на высоту 25 см от первого разветвления и на ширину вытянутой руки вдоль линии роста веток. Для побелки можно использовать обычную малярную кисточку. 

Особое внимание при побелке надо уделять той части дерева, которая находится с южной стороны, рекомендует эксперт.. Это позволит избежать солнечных ожогов коры.

ВИДЕО
Видео: Сад і садівник / YouTube
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: осень, деревья, советы, огород
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