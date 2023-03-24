  Как вырастить сельдерей весом до 450 г. Советы эксперта по выбору семян и правильному посеву

Высевать семена сельдерея необходимо за 70 дней до его высадки в открытый грунт Фото: depositphotos.com

Выбор семян

По мнению эксперта, для посева лучше всего подойдут такие сорта:

"Яблочная". Масса корнеплода у этого сорта достигает 450 г.;

"Целитель". Средний вес корнеплода составляет 180 г.

"Черномор". Вес корнеплода достигает 350 г.

Как выращивать

Высевать семена сельдерея необходимо за 70 дней до его высадки в открытый грунт. Перед посевом семена необходимо замочить на 48 часов, чтобы разрушить эфирные масла, которые содержатся в оболочке.



Высевают семена на расстоянии друг от друга в лотки или контейнеры, присыпав сверху землей. Увлажнить почву можно с помощью пульверизатора, после чего нужно накрыть контейнер стеклом или пленкой для создания эффекта мини-теплицы.

До появления ростков важно соблюдать температурный режим – идеальными для сельдерея являются 28 °С. После того, как рассада прорастет, температуру надо будет снизить до 16 °С, а сам контейнер переставить в светлое место или поместить под фитолампу.

Увлажнение

Сельдерей любит влажную почву, поэтому во время проращивания рассады нельзя допускать, чтобы земля была сухой. Это может привести к гибели ростков.

Пикирование

После появления на ростках двух полноценных листьев рассаду можно пикировать в отдельные емкости.

"Не забудьте привить главный корень на одну треть при пересадке. Углубляйте рассаду до листьев, но не покрывайте землей точку роста. В середине мая рассаду можно пересаживать на грядки с плодородной землей", – резюмировала эксперт.

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