Лорак после запрета выступать в РФ заявила, что никогда не помогала ВСУ, и назвала "конфликтом" вторжение России в Украину

Свой пост она разместила после того, как мэр Краснодара (Россия) отменил ее концерт в городе, который был запланирован на 27 апреля, из-за подозрений, что "она может перевести заработанные в РФ деньги в поддержку ВСУ".
"С начала конфликта между Россией и Украиной я оказалась в центре внимания множества сплетен", – оправдалась после запрета певица.
Не называя имен, Ани Лорак заявила, что переехала в 2014 году в РФ, так как "некоторые политические деятели в Украине хотели использовать ее в своих целях, с чем она не могла согласиться".
"Ультиматум правительства подтолкнул меня к переезду в Россию, где я была принята и продолжала расти как артистка, – написала она. – Я никогда не оказывала военной помощи".
Украинская певица написала, что "дорожит российскими поклонниками", а о нападении РФ на Украину молчит, потому что считает себя "музыкантом, а не политиком".
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Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области.
После 2014 года артистка работает в РФ. 2 марта 2022 года Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину.
19 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак. 1 января 2023 года певица назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника".