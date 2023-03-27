Лорак после запрета выступать в РФ заявила, что никогда не помогала ВСУ, и назвала "конфликтом" вторжение России в Украину

Ани Лорак заявила, что молчит о нападении РФ на Украину, потому что считает себя "музыкантом, а не политиком" Фото: anilorak_dobro / Instagram

Свой пост она разместила после того, как мэр Краснодара (Россия) отменил ее концерт в городе, который был запланирован на 27 апреля, из-за подозрений, что "она может перевести заработанные в РФ деньги в поддержку ВСУ".

"С начала конфликта между Россией и Украиной я оказалась в центре внимания множества сплетен", – оправдалась после запрета певица.

Не называя имен, Ани Лорак заявила, что переехала в 2014 году в РФ, так как "некоторые политические деятели в Украине хотели использовать ее в своих целях, с чем она не могла согласиться".

"Ультиматум правительства подтолкнул меня к переезду в Россию, где я была принята и продолжала расти как артистка, – написала она. – Я никогда не оказывала военной помощи".

Украинская певица написала, что "дорожит российскими поклонниками", а о нападении РФ на Украину молчит, потому что считает себя "музыкантом, а не политиком".