"Было все сделано, чтобы выгнали меня. И сделано ею". Ефросинина рассказала, как участвовала в "Танцах со звездами" с женой Медведчука

Ефросинина танцевала с Леоновым. Они покинули шоу после пятого эфира, а вскоре из проекта ушла и Марченко Фото: Танці з зірками / YouTube

"2018 год. Мне делают предложение пойти в "Танцы со звездами". Я спрашиваю, кто участники, и понимаю, что подбор был сумасшедший. То есть там был только топ-лист. Я понимаю, что у меня нет ресурса быть на уровне со всеми – бороться, быть крутой. Я была истощена, побита, я была на дне карьеры, – призналась Ефросинина. – Плюс там была эта тетенька под названием Оксана Марченко".

По словам ведущей, все знали, что присутствие Марченко на проекте будет для участников "серьезным моментом".

"Потому что там деньги. Там было серьезно все сделано, чтобы выгнали меня. И сделано ею. Это не однажды проверено", – призналась ведущая.

Накануне премьеры шоу Ефросинина в Instagram написала пост, в котором выступила против участия Марченко в проекте.

"К участию Оксаны Марченко в проекте я лично отношусь негативно. Сразу скажу, что я с ней даже не знакома. Однако считаю, что жена в ответе за действия своего мужа, который расшатывает политическую ситуацию в моей стране", – заявила в августе 2018 года Ефросинина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)