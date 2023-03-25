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25 марта, 2023
 
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"Было все сделано, чтобы выгнали меня. И сделано ею". Ефросинина рассказала, как участвовала в "Танцах со звездами" с женой Медведчука

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Ефросинина танцевала с Леоновым. Они покинули шоу после пятого эфира, а вскоре из проекта ушла и Марченко
Ефросинина танцевала с Леоновым. Они покинули шоу после пятого эфира, а вскоре из проекта ушла и Марченко
Фото: Танці з зірками / YouTube

Украинская ведущая Маша Ефросинина призналась, что во время участия в шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" соперница по проекту, жена бывшего народного депутата, лидера запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Виктора Медведчук Оксана Марченко сделал все, чтобы ее выгнали из шоу. Об этом Ефросинина рассказала в новом выпуске авторского шоу "Дорослі дівчата", которое 24 марта опубликовано на ее канале в YouTube, заявила, что

"2018 год. Мне делают предложение пойти в "Танцы со звездами". Я спрашиваю, кто участники, и понимаю, что подбор был сумасшедший. То есть там был только топ-лист. Я понимаю, что у меня нет ресурса быть на уровне со всеми – бороться, быть крутой. Я была истощена, побита, я была на дне карьеры,  призналась Ефросинина. – Плюс там была эта тетенька под названием Оксана Марченко". 

По словам ведущей, все знали, что присутствие Марченко на проекте будет для участников "серьезным моментом".

"Потому что там деньги. Там было серьезно все сделано, чтобы выгнали меня. И сделано ею. Это не однажды проверено", – призналась ведущая.

Накануне премьеры шоу Ефросинина в Instagram написала пост, в котором выступила против участия Марченко в проекте.

"К участию Оксаны Марченко в проекте я лично отношусь негативно. Сразу скажу, что я с ней даже не знакома. Однако считаю, что жена в ответе за действия своего мужа, который расшатывает политическую ситуацию в моей стране", – заявила в августе 2018 года Ефросинина.

Контекст:

Ефросинина выступала в шоу "Танцы со звездами" в паре с украинским хореографом Максом Леоновым. Она покинула проект после пятого эфира в конце сентября 2018 года.

Марченко в начале октября заявила, что покидает проект из-за травмы – она сообщила, что на тренировке сломала два ребрка. Ее партнером был украинский хореограф Дмитрий Чаплин. Журналисты ТСН выступали против ее участия в шоу. 

Марченко покинула Украину еще до полномасштабного вторжения РФ. 15 апреля 2022 года она дала пресс-конференцию в Москве.

Марченко и ее муж Медведчук находятся в санкционном списке Совета нацбезопасности и обороны Украины. Санкции против них ввели в феврале 2021 года. Издание ZN.UA со ссылкой на источники в СНБО сообщало, что Марченко попала в санкционный список из-за того, что является собственницей Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области.

В конце февраля 2023 года по материалам СБУ суд арестовал имущество Марченко более чем на 5,6 млрд грн.

В Украине Медведчука подозревают в госизмене и пособничестве терроризму, он с апреля 2022 года находился под арестом. В сентябре Медведчук был передан России в рамках большого обмена пленными. В январе 2023 года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский лишил Медведчука украинского гражданства.

Марченко и Медведчук – кумовья президента России Владимира Путина. Он крестил их дочь Дарью.


Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Виктор Медведчук, телеведущая, Оксана Марченко, Танцы со звездами, Маша Ефросинина
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