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Суд арестовал имущество жены Медведчука на 5,6 млрд грн

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В феврале 2022 года Марченко выехала из Украины
В феврале 2022 года Марченко выехала из Украины
Фото: Оксана Марченко.Оfficial FanPage / Facebook

Суд арестовал имущество жены бывшего народного депутата, лидера запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука Оксаны Марченко.Об этом пресс-служба НАБУ 23 февраля сообщила в Telegram.

Она подозревается в финансировании российских оккупационных сил. Общая стоимость арестованных активов составляет более 5,6 млрд грн.

По данным НАБУ, решение суда касается пакетов акций в трех облэнерго, принадлежащих Марченко через офшорные компании. Также арестованы два земельных участка, четыре жилых дома в Киеве и Крыму и 10 автомобилей, принадлежащих фигурантке.

"Кроме того, арестованы активы Марченко в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях. Среди них – киевские компании "Терра-Инвест", "Укркапитал" и "Спорт-Тур", которые жена Медведчука использовала для проведения подрывной деятельности против Украины. Именно они основали российское предприятие, через которое Марченко переводила миллионные суммы на счета Росгвардии и министерства внутренних дел РФ в оккупированном Крыму, а также платила налоги в российский бюджет", – говорится в сообщении.

7 февраля стало известно, что СБУ сообщила Марченко о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины). Эта статья предусматривает наказание до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

По этой же статье сообщено о подозрении топ-менеджеру "Укркапитала" и "Спорт-Тура". Он задержан и ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Контекст:

Марченко с 2010-го по 2017 год вела шоу "Х-фактор" на украинском телеканале СТБ. Телеведущая покинула Украину еще до полномасштабного вторжения РФ. 15 апреля она дала пресс-конференцию в Москве (РФ).

Марченко и Медведчук находятся в санкционном списке Совета нацбезопасности и обороны Украины. Санкции против них ввели в феврале 2021 года. Издание ZN.UA со ссылкой на источники в СНБО сообщало, что Марченко попала в санкционный список из-за того, что является собственницей Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области.

Медведчук в Украине фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму. Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в 2014–2015 годах.

Медведчук находился под домашним арестом, ему было запрещено покидать жилье в Киеве. 26 февраля 2022 года, через два дня после полномасштабного вторжения РФ в Украину, полицейские не застали политика дома, после чего его объявили в государственный, межгосударственный и международный розыск.

12 апреля стало известно, что СБУ задержала Медведчука. Нардеп скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. 16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога. Меру пресечения ему несколько раз продлевали, последний раз – до 14 ноября. 2 июня ГБР завершило досудебное расследование в отношении Медведчука.

21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 военнослужащих, защищавших Украину. России передали 55 российских военных и Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.

Теги: СБУ, Виктор Медведчук, автомобили, недвижимость, арест, акции, активы, НАБУ, имущество, Оксана Марченко, ОПЗЖ
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