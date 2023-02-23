Суд арестовал имущество жены Медведчука на 5,6 млрд грн

Она подозревается в финансировании российских оккупационных сил. Общая стоимость арестованных активов составляет более 5,6 млрд грн.

По данным НАБУ, решение суда касается пакетов акций в трех облэнерго, принадлежащих Марченко через офшорные компании. Также арестованы два земельных участка, четыре жилых дома в Киеве и Крыму и 10 автомобилей, принадлежащих фигурантке.

"Кроме того, арестованы активы Марченко в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях. Среди них – киевские компании "Терра-Инвест", "Укркапитал" и "Спорт-Тур", которые жена Медведчука использовала для проведения подрывной деятельности против Украины. Именно они основали российское предприятие, через которое Марченко переводила миллионные суммы на счета Росгвардии и министерства внутренних дел РФ в оккупированном Крыму, а также платила налоги в российский бюджет", – говорится в сообщении.

7 февраля стало известно, что СБУ сообщила Марченко о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины). Эта статья предусматривает наказание до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

По этой же статье сообщено о подозрении топ-менеджеру "Укркапитала" и "Спорт-Тура". Он задержан и ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.