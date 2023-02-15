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15 февраля, 2023
 
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Бедняков: Я с Марченко проработал год и был для нее костью в горле

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Бедняков о Марченко: Это была моя единственная соведущая, с которой у меня ноль контакта было
Бедняков о Марченко: Это была моя единственная соведущая, с которой у меня ноль контакта было
Фото: stb.ua

Украинский ведущий Андрей Бедняков в интервью, которое 13 февраля опубликовано на украинском YouTube-канале Pressing, высказался о совместной работе на канале СТБ с ведущей Оксаной Марченко – супругой подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука.

"Я с ней проработал один год и был для нее костью в горле. Потому что я пришел новый – моложе ее, и было видно, что ей неприятно со мной работать. У нас был первый прямой эфир, и у нас не было ни единого контакта. Это была моя единственная соведущая, с которой у меня ноль контакта было. При том, что я пытался – я на нее смотрел рассказал он. – Я шучу – она не смеется. Типа: "Кто ты?"

По словам Беднякова, в последний день съемок они с Марченко "нормально пообщались".

Контекст:

Марченко с 2010-го по 2017-й год вела шоу "Х-фактор" на украинском телеканале СТБ. Бедняков был соведущим Марченко во время записи седьмого сезона шоу "Х-фактор" на СТБ (2016). 

Телеведущая покинула Украину еще до полномасштабного вторжения РФ. 

В начале февраля 2023 года Служба безопасности Украины заявила о ликвидации масштабной схемы подпольного финансирования российских оккупационных группировок со стороны граждан Украины. По ее данным, к организации сделки причастна МарченкоПо данным следствия, Марченко является конечным бенефициаром сети киевских компаний и предприятия в Ялте, которые переводили миллионные суммы на счета Росгвардии и МВД России в оккупированном Крыму.

Марченко и Медведчук находятся в санкционном списке Совета нацбезопасности и обороны Украины. Санкции против них ввели в феврале 2021 года. Издание ZN.UA со ссылкой на источники в СНБО сообщало, что Марченко попала в санкционный список из-за того, что является собственницей Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области.

Медведчук в Украине фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму. Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в 2014–2015 годах.

12 апреля 2022 года стало известно, что СБУ задержала Медведчука. Нардеп скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. 16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога. Меру пресечения ему несколько раз продлевали, последний раз – до 14 ноября. 2 июня ГБР завершило досудебное расследование в отношении Медведчука.

21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 военнослужащих, защищавших Украину. России передали 55 российских военных и Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Виктор Медведчук, телеведущая, Андрей Бедняков, Оксана Марченко
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