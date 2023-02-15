Бедняков: Я с Марченко проработал год и был для нее костью в горле

Бедняков о Марченко: Это была моя единственная соведущая, с которой у меня ноль контакта было Фото: stb.ua

"Я с ней проработал один год и был для нее костью в горле. Потому что я пришел новый – моложе ее, и было видно, что ей неприятно со мной работать. У нас был первый прямой эфир, и у нас не было ни единого контакта. Это была моя единственная соведущая, с которой у меня ноль контакта было. При том, что я пытался – я на нее смотрел, – рассказал он. – Я шучу – она не смеется. Типа: "Кто ты?"

По словам Беднякова, в последний день съемок они с Марченко "нормально пообщались".