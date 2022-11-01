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01 ноября, 2022
 
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"С того времени мы с ней чай не пили. Остыли наши отношения". Кондратюк рассказал, из-за чего поссорился с Марченко

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Кондратюк: Марченко в заложниках у своего безумного кума
Кондратюк: Марченко в заложниках у своего безумного кума
Фото: Igor Kondratiuk / Facebook

Украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк в интервью YouTube-каналу Rostyslove Production, опубликованном 29 октября, признался, что не общается с телеведущей Оксаной Марченко с 2014 года.

"Мы с ней поссорились в 2014 году. Мы с ней по-разному восприняли даже не оккупацию Крыма, а историю, которая происходила на Донбассе в то время", – признался продюсер.

Как отметил Кондратюк, он объяснял Марченко, что на Донбассе происходит сепаратизм и вмешательство России.

"И если украинцы сейчас скажут, что "так может быть" или "какая разница", то это не украинцы. Так мы просто уничтожаем свое государство. Она меня не поняла. Оксана сказала, что надо тех людей понять. А я ей говорил: "Людей, которые не пускают ВСУ на свою территорию, понять невозможно, потому что согласно конституции Украины ВСУ могут стоять от Луганска до Львова". И с того времени мы с ней чай не пили. Остыли наши отношения. Я понял, что это какой-то бред. Говорил, что она в заложниках у своего безумного кума [президента РФ Владимира Путина]", – рассказал Кондратюк.

Контекст:

Марченко и ее супруг, нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук находится в санкционном списке Совета нацбезопасности и обороны Украины. Санкции против них ввели в феврале 2021 года. Издание ZN.UA со ссылкой на источники в СНБО сообщало, что Марченко попала в санкционный список из-за того, что является собственницей Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области.

21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 человек, из них 108 – азовцы. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена. России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.

Теги: Россия, Украина, сепаратизм, украинцы, Игорь Кондратюк, телеведущий, Оксана Марченко, продюсер
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