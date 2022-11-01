"С того времени мы с ней чай не пили. Остыли наши отношения". Кондратюк рассказал, из-за чего поссорился с Марченко

"Мы с ней поссорились в 2014 году. Мы с ней по-разному восприняли даже не оккупацию Крыма, а историю, которая происходила на Донбассе в то время", – признался продюсер.

Как отметил Кондратюк, он объяснял Марченко, что на Донбассе происходит сепаратизм и вмешательство России.

"И если украинцы сейчас скажут, что "так может быть" или "какая разница", то это не украинцы. Так мы просто уничтожаем свое государство. Она меня не поняла. Оксана сказала, что надо тех людей понять. А я ей говорил: "Людей, которые не пускают ВСУ на свою территорию, понять невозможно, потому что согласно конституции Украины ВСУ могут стоять от Луганска до Львова". И с того времени мы с ней чай не пили. Остыли наши отношения. Я понял, что это какой-то бред. Говорил, что она в заложниках у своего безумного кума [президента РФ Владимира Путина]", – рассказал Кондратюк.