"Ее имя начинается на букву К". Клопотенко признался, что ранее состоял в отношениях с избранницей Остапчука. Ведущий отреагировал

Клопотенко – Остапчуку: Мы с тобой намного ближе, чем ты можешь себе представить. Мы почти с тобой целовались Скриншот: Телеканал СТБ / YouTube

Украинский ресторатор и кулинарный эксперт, общаясь с Остапчуком, признался, что в прошлом состоял в отношениях с его девушкой.

"У нас была с тобой общая девушка. Была девушка, с которой ты когда-то встречался, и я с ней также встречался. Представляешь? Чтобы ты просто знал, что мы с тобой намного ближе, чем ты можешь себе представить, – сказал Клопотенко. – Мы почти с тобой целовались".

Ресторатор не стал называть имя и фамилию этой девушки, но признался, что ее имя начинается на букву К.

"Четыре буквы в имени? – уточнил Остапчук. – Все, я понял".