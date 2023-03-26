"Ее имя начинается на букву К". Клопотенко признался, что ранее состоял в отношениях с избранницей Остапчука. Ведущий отреагировал

Украинский ресторатор и кулинарный эксперт, общаясь с Остапчуком, признался, что в прошлом состоял в отношениях с его девушкой.
"У нас была с тобой общая девушка. Была девушка, с которой ты когда-то встречался, и я с ней также встречался. Представляешь? Чтобы ты просто знал, что мы с тобой намного ближе, чем ты можешь себе представить, – сказал Клопотенко. – Мы почти с тобой целовались".
Ресторатор не стал называть имя и фамилию этой девушки, но признался, что ее имя начинается на букву К.
"Четыре буквы в имени? – уточнил Остапчук. – Все, я понял".
Клопотенко не афиширует личную жизнь. Весной 2022 года он говорил, что живет с девушкой по имени Валерия. Позже заявил, что не готов провести всю жизнь с одним человеком.
Остапчук сейчас состоит в отношениях с украинской журналисткой Катериной Полтавской. Ранее он был женат дважды.
Его первая жена – украинский переводчик Елена Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак в 2020 году.
Во втором браке с украинским нотариусом Кристиной Остапчук ведущий прожил два года и расстался минувшей осенью. Детей у них нет.