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26 марта, 2023
 
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"Ее имя начинается на букву К". Клопотенко признался, что ранее состоял в отношениях с избранницей Остапчука. Ведущий отреагировал

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Клопотенко Остапчуку: Мы с тобой намного ближе, чем ты можешь себе представить. Мы почти с тобой целовались
Клопотенко – Остапчуку: Мы с тобой намного ближе, чем ты можешь себе представить. Мы почти с тобой целовались
Скриншот: Телеканал СТБ / YouTube

Гостем первого выпуска шоу "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком", которое 25 марта вышло на канале СТБ, стал украинский ведущий Владимир Остапчук.

Украинский ресторатор и кулинарный эксперт, общаясь с Остапчуком, признался, что в прошлом состоял в отношениях с его девушкой. 

"У нас была с тобой общая девушка. Была девушка, с которой ты когда-то встречался, и я с ней также встречался. Представляешь? Чтобы ты просто знал, что мы с тобой намного ближе, чем ты можешь себе представить, – сказал Клопотенко.  Мы почти с тобой целовались".

Ресторатор не стал называть имя и фамилию этой девушки, но признался, что ее имя начинается на букву К. 

"Четыре буквы в имени? – уточнил Остапчук.  Все, я понял".

Контекст:

Клопотенко не афиширует личную жизнь. Весной 2022 года он говорил, что живет с девушкой по имени Валерия. Позже заявил, что не готов провести всю жизнь с одним человеком.

Остапчук сейчас состоит в отношениях с украинской журналисткой Катериной Полтавской. Ранее он был женат дважды.

Его первая жена – украинский переводчик Елена Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак в 2020 году.

Во втором браке с украинским нотариусом Кристиной Остапчук ведущий прожил два года и расстался минувшей осенью. Детей у них нет.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Владимир Остапчук, ресторатор, девушка, Евгений Клопотенко
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