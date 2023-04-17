Бывший продюсер Ани Лорак Фалеса отреагировал на заявление экс-жены о том, что переехал в Россию. Он сообщил, где находится на самом деле

"Я решил написать Юре и узнать, где он. Каково было удивление, когда Юра сказал, что он не в России, а в Украине. Во всяком случае, Юра сказал, что сейчас он в украинском Крыму, – заявил Демин. – Поехал он туда после смерти отца, которого не стало летом прошлого года, и сейчас занимается тем, что приводит в порядок могилу отца. А еще говорит, что спустя некоторое время будет собственноручно восстанавливать пострадавший дом в Киеве".

О том, как Фалеса въехал во временно оккупированный российскими войсками Крым, Демин не уточнил.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Согласно украинскому законодательству, посещение оккупированного Россией Крыма легальным способом возможно лишь с территории Украины через контрольные пункты "Каланчак", "Чаплынка" и "Чонгар" в Херсонской области и только с разрешения украинских властей.