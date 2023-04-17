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17 апреля, 2023
 
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Бывший продюсер Ани Лорак Фалеса отреагировал на заявление экс-жены о том, что переехал в Россию. Он сообщил, где находится на самом деле

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Фалеса заявил, что планирует вернуться в Украину
Фалеса заявил, что планирует вернуться в Украину
Фото: ЖВЛ / YouTube

61-летний украинский продюсер Юрий Фалеса опроверг слова своей экс-жены, украинской певицы Маши Гойи о том, что находится сейчас в Йошкар-Оле (Россия) вместе со своей матерью. Об этом 14 апреля в новом выпуске своего YouTube-блога заявил украинский ведущий Слава Демин, ссылаясь на разговор с Фалесой.

"Я решил написать Юре и узнать, где он. Каково было удивление, когда Юра сказал, что он не в России, а в Украине. Во всяком случае, Юра сказал, что сейчас он в украинском Крыму, – заявил Демин. – Поехал он туда после смерти отца, которого не стало летом прошлого года, и сейчас занимается тем, что приводит в порядок могилу отца. А еще говорит, что спустя некоторое время будет собственноручно восстанавливать пострадавший дом в Киеве". 

О том, как Фалеса въехал во временно оккупированный российскими войсками Крым, Демин не уточнил. 

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Согласно украинскому законодательству, посещение оккупированного Россией Крыма легальным способом возможно лишь с территории Украины через контрольные пункты "Каланчак", "Чаплынка" и "Чонгар" в Херсонской области и только с разрешения украинских властей.

Контекст:

Фалеса известен как бывший продюсер украинской певицы Ани Лорак, которая  живет в РФ и называет полномасштабное вторжение страны-агрессора РФ в Украину "случилось то, что случилось".

17 марта 2022 года Фалеса заявил, что лишился дома и офиса во время обстрела Киева российскими оккупантами. Тогда он сообщил, что планирует "отстраиваться заново". 

В апреле 2023 года экс-подопечная и бывшая жена Фалесы Маша Гойа заявила, что продюсер уехал в Россию.

В настоящее время его страница в Facebook недоступна. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Крым, война России против Украины, Юрий Фалеса, Слава Демин
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