Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса переехал в РФ и удалил свой аккаунт в сети. Ранее российские оккупанты уничтожили его дом и офис в Киеве

"Я с ним общалась где-то две недели назад. Он сейчас в России, в Йошкар-Оле. Вы знаете, что [российские оккупанты] разрушили его дом и он вынужден был покинуть Киев и отправиться к маме", – рассказала она.
По словам Гойи, она с пониманием отнеслась к его решению.
"Это правильный выбор", – заявила артистка.
17 марта 2022 года Фалеса заявил, что лишился дома и офиса во время обстрела Киева российскими оккупантами. Тогда он сообщил, что планирует "отстраиваться заново".
В настоящее время его страница в Facebook недоступна.