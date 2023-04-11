Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса переехал в РФ и удалил свой аккаунт в сети. Ранее российские оккупанты уничтожили его дом и офис в Киеве

Фалеса говорил, что планирует отстраивать дом и офис в Киеве Фото: Юрий Фалеса / Facebook

"Я с ним общалась где-то две недели назад. Он сейчас в России, в Йошкар-Оле. Вы знаете, что [российские оккупанты] разрушили его дом и он вынужден был покинуть Киев и отправиться к маме", – рассказала она.

По словам Гойи, она с пониманием отнеслась к его решению.

"Это правильный выбор", – заявила артистка.