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11 апреля, 2023
 
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Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса переехал в РФ и удалил свой аккаунт в сети. Ранее российские оккупанты уничтожили его дом и офис в Киеве

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Фалеса говорил, что планирует отстраивать дом и офис в Киеве
Фалеса говорил, что планирует отстраивать дом и офис в Киеве
Фото: Юрий Фалеса / Facebook

61-летний Юрий Фалеса – бывший продюсер украинской певицы Ани Лорак, которая живет в РФ и называет полномасштабное вторжение страны-агрессора РФ в Украину "случилось то, что случилось", переехал жить в Россию. Об этом в эфире канала "1+1 Україна" рассказала его бывшая подопечная и возлюбленная, украинская певица Маша Гойя.

"Я с ним общалась где-то две недели назад. Он сейчас в России, в Йошкар-Оле. Вы знаете, что [российские оккупанты] разрушили его дом и он вынужден был покинуть Киев и отправиться к маме", – рассказала она. 

По словам Гойи, она с пониманием отнеслась к его решению.

"Это правильный выбор", – заявила артистка.

Контекст:

17 марта 2022 года Фалеса заявил, что лишился дома и офиса во время обстрела Киева российскими оккупантами. Тогда он сообщил, что планирует "отстраиваться заново". 

В настоящее время его страница в Facebook недоступна. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Ани Лорак, война России против Украины, Маша Гойя, Юрий Фалеса
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