Полякова об Ани Лорак: Ее надо вычеркнуть из нашей памяти. Это человек без совести и без мозгов

В интервью Ани Лорак назвала полномасштабное вторжение страны-агрессора РФ в Украину "случилось то, что случилось", заявила, что переехала в 2012 году в Россию, потому что ее вынудили, а также назвала российского артиста Филиппа Киркорова, который поддерживает российскую агрессию против Украины, своим старшим братом.

"Ее надо вычеркнуть из нашей памяти. Ани Лорак – это человек без совести и без мозгов. То, что она не может назвать войну войной, – вообще эти интервью, в которых они не могут назвать никакой конкретики. "Я была маленькой" – 40-летняя баба говорит, что она была маленькой! То есть я была взрослой, а она была маленькой понимаете? Какие-то незрелые, абсолютно дурацкие оправдания. Все вы понимаете, все вы знали! Вы просто очень хотели денег! И никакого оправдания нет. Если бы она сказала: "Да, я хотела зарабатывать, это моя ошибка!" – это было бы хотя бы честно. А она начинает: "Я не понимала, я глупенькая, я маленькая", – заявила Полякова.