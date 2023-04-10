Полякова об Ани Лорак: Ее надо вычеркнуть из нашей памяти. Это человек без совести и без мозгов

В интервью Ани Лорак назвала полномасштабное вторжение страны-агрессора РФ в Украину "случилось то, что случилось", заявила, что переехала в 2012 году в Россию, потому что ее вынудили, а также назвала российского артиста Филиппа Киркорова, который поддерживает российскую агрессию против Украины, своим старшим братом.
"Ее надо вычеркнуть из нашей памяти. Ани Лорак – это человек без совести и без мозгов. То, что она не может назвать войну войной, – вообще эти интервью, в которых они не могут назвать никакой конкретики. "Я была маленькой" – 40-летняя баба говорит, что она была маленькой! То есть я была взрослой, а она была маленькой понимаете? Какие-то незрелые, абсолютно дурацкие оправдания. Все вы понимаете, все вы знали! Вы просто очень хотели денег! И никакого оправдания нет. Если бы она сказала: "Да, я хотела зарабатывать, это моя ошибка!" – это было бы хотя бы честно. А она начинает: "Я не понимала, я глупенькая, я маленькая", – заявила Полякова.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области.
После 2014 года артистка работает в РФ. 2 марта 2022 года Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину.
19 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак. 1 января 2023 года певица назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника".
В 2023 года артистка объявила о гастролях в РФ, но ее концерты отменили, заподозрив, что она передает свои гонорары в поддержку ВСУ. После этого певица выступила с заявлением, в котором полномасштабное российское вторжение в Украину назвала "конфликтом между Украиной и Россией". Она также написала, что "никогда не оказывала военной помощи".
Ани Лорак находится в базе "Реєстру ДержZрадників".