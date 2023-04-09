"Деньги для меня никогда не пахли и не пахнут". В сети опубликовали дубляжную пародию на интервью Ани Лорак российской пропагандистке. Видео

В интервью Ани Лорак назвала полномасштабное вторжение страны-агрессора РФ в Украину "случилось то, что случилось", заявила, что переехала в 2012 году в Россию, потому что ее вынудили, а также назвала российского артиста Филиппа Киркорова, который поддерживает российскую агрессию против Украины, своим старшим братом.

Сергеева представила свою версию этого интервью, в котором высмеяла Ани Лорак. В пародии певица и российская пропагандистка Алена Жигалова разговаривают на украинском языке. Сказанные фразы сочетаются с их мимикой и жестикуляцией.

"То есть я пропала на год? Я не пропала. Я целый год стучала камушком в стену. Блин, это такие ощущения! А потом я плакала и рыгала. Вот так. Потом я поняла, что нужно чем-то заниматься и вспомнила, что никому не нужна. И, боже, у меня началась истерика, а потом мне сделали несколько уколов и стало все хорошо. Но я также не могу назвать войну войной. Я и сегодня говорю "случилось, что случилось". Я ведь женщина, я девочка. И когда случилось то, что случилось, это был шок. Мне стали все писать, спрашивать меня, где я, что я. Короче, я обосралась от страха. Потом я начала бухать, потом такая – ве. Потом снова эти припадки типа я украинка, как я могу. Я такая: "Украина – это прекрасно", но деньги! Деньги для меня никогда, знаете, не пахли и не пахнут", – заговорила Ани Лорак голосом Сергеевой в ролике пародии.

"Это гениально. Единственное интервью Лорак, которое можно смотреть вечно", – отреагировали в сети.

"А главное, содержание интервью передано на все 100%", – отметили в комментариях.