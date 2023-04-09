"Деньги для меня никогда не пахли и не пахнут". В сети опубликовали дубляжную пародию на интервью Ани Лорак российской пропагандистке. Видео

В интервью Ани Лорак назвала полномасштабное вторжение страны-агрессора РФ в Украину "случилось то, что случилось", заявила, что переехала в 2012 году в Россию, потому что ее вынудили, а также назвала российского артиста Филиппа Киркорова, который поддерживает российскую агрессию против Украины, своим старшим братом.
Сергеева представила свою версию этого интервью, в котором высмеяла Ани Лорак. В пародии певица и российская пропагандистка Алена Жигалова разговаривают на украинском языке. Сказанные фразы сочетаются с их мимикой и жестикуляцией.
"То есть я пропала на год? Я не пропала. Я целый год стучала камушком в стену. Блин, это такие ощущения! А потом я плакала и рыгала. Вот так. Потом я поняла, что нужно чем-то заниматься и вспомнила, что никому не нужна. И, боже, у меня началась истерика, а потом мне сделали несколько уколов и стало все хорошо. Но я также не могу назвать войну войной. Я и сегодня говорю "случилось, что случилось". Я ведь женщина, я девочка. И когда случилось то, что случилось, это был шок. Мне стали все писать, спрашивать меня, где я, что я. Короче, я обосралась от страха. Потом я начала бухать, потом такая – ве. Потом снова эти припадки типа я украинка, как я могу. Я такая: "Украина – это прекрасно", но деньги! Деньги для меня никогда, знаете, не пахли и не пахнут", – заговорила Ани Лорак голосом Сергеевой в ролике пародии.
"Это гениально. Единственное интервью Лорак, которое можно смотреть вечно", – отреагировали в сети.
"А главное, содержание интервью передано на все 100%", – отметили в комментариях.
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Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области.
После 2014 года артистка работает в РФ. 2 марта 2022 года Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину.
19 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак. 1 января 2023 года певица назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника".
В 2023 года артистка объявила о гастролях в РФ, но ее концерты отменили, заподозрив, что она передает свои гонорары в поддержку ВСУ. После этого певица выступила с заявлением, в котором полномасштабное российское вторжение в Украину назвала "конфликтом между Украиной и Россией". Она также написала, что "никогда не оказывала военной помощи".
Ани Лорак находится в базе "Реєстру ДержZрадників".