Анатолий Анатолич обратился к Ани Лорак: Ты никогда не вернешься в Украину. Тут тебя не ждут, Каролина! Каждый захочет плюнуть тебе в лицо

Предыстория
После того как стало известно, что в РФ отменили концерт Ани Лорак, заподозрив, что она передает свои гонорары в поддержку ВСУ, артистка выступила с заявлением, в котором полномасштабное российское вторжение в Украину назвала "конфликтом между Украиной и Россией". Она также написала, что "никогда не оказывала военной помощи".
Обращение Анатолия Анатолича
"Если в вашей жизни будет момент, когда вас придется оправдываться за сбор для ВСУ, то вы точно Ани Лорак. Весь мир помогает ВСУ и гордится этим. Кроме Ани Лорак, – заявил ведущий. – Последний ее пост – это пост ничтожного существа без позиции, без родины".
Анатолий Анатолич обратил внимание на то, что единственное слово в оправдательном посте артистки, которое она написала большими буквами, было слово "никогда" в сочетании с фразой "не оказывала военной помощи".
"А мы оказываем и будем дальше оказывать, – подчеркнул Анатолий Анатолич. – Мы собираем на дроны, танки, оружие. А слово "никогда" большими буквами мы точно можем использовать специально для тебя. Ты никогда не вернешься в Украину. Тут тебя не ждут, Каролина! Ты никогда не пройдешься по родным Черновцам, потому что каждый житель захочет плюнуть тебе в лицо. Ты никогда не поймешь, что такое победа. Это смогут понять только украинцы".
Резюмируя, ведущий призвал не уподобляться Ани Лорак и донатить на ВСУ.
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Ани Лорак родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области.
После 2014 года артистка работает в РФ. 2 марта 2022 года Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину.
19 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак. 1 января 2023 года певица назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника".