Анатолий Анатолич обратился к Ани Лорак: Ты никогда не вернешься в Украину. Тут тебя не ждут, Каролина! Каждый захочет плюнуть тебе в лицо

Предыстория

После того как стало известно, что в РФ отменили концерт Ани Лорак, заподозрив, что она передает свои гонорары в поддержку ВСУ, артистка выступила с заявлением, в котором полномасштабное российское вторжение в Украину назвала "конфликтом между Украиной и Россией". Она также написала, что "никогда не оказывала военной помощи".

Обращение Анатолия Анатолича

"Если в вашей жизни будет момент, когда вас придется оправдываться за сбор для ВСУ, то вы точно Ани Лорак. Весь мир помогает ВСУ и гордится этим. Кроме Ани Лорак, – заявил ведущий. – Последний ее пост – это пост ничтожного существа без позиции, без родины".

Анатолий Анатолич обратил внимание на то, что единственное слово в оправдательном посте артистки, которое она написала большими буквами, было слово "никогда" в сочетании с фразой "не оказывала военной помощи".

"А мы оказываем и будем дальше оказывать, – подчеркнул Анатолий Анатолич. – Мы собираем на дроны, танки, оружие. А слово "никогда" большими буквами мы точно можем использовать специально для тебя. Ты никогда не вернешься в Украину. Тут тебя не ждут, Каролина! Ты никогда не пройдешься по родным Черновцам, потому что каждый житель захочет плюнуть тебе в лицо. Ты никогда не поймешь, что такое победа. Это смогут понять только украинцы".

Резюмируя, ведущий призвал не уподобляться Ани Лорак и донатить на ВСУ.