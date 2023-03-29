Украинцы обсуждают, как Ани Лорак "работает под прикрытием в РФ" в пользу ВСУ: Радуется, когда видит предсмертные конвульсии российских солдат

"Хотел бы поблагодарить певицу Ани Лорак за помощь ВСУ. Уже три пикапа на ее пожертвования закупили. Пять тепловизоров и 10 дронов, с которых можно скидывать гранаты и ВОГи. Сейчас договорились о покупке дронов-камикадзе. Ждем от Ани денежного перевода криптовалютой, написал он. Добрые дела любят тишину, но она уже столько сделала для победы, что молчать дальше нету смысла, – сыронизировал Ходза. – Надеюсь, об этом не узнают в ФСБ, не хотелось бы, чтобы у нашей соловушки из-за этого проблемы начались. Пусть и дальше выступает в России, а деньги нам переводит".

Предыстория троллинга

Ходза обратился к Куек после того, как стало известно, что в РФ отменили ее концерт, заподозрив, что она передает свои гонорары в поддержку ВСУ. На следующий день после отмены концертов артистка выступила с заявлением, в котором полномасштабное российское вторжение в Украину назвала "конфликтом между Украиной и Россией". Она также подчеркнула, что "никогда не оказывала военной помощи".

Реакция сети

Шутку блогера уже оценили более 8 тыс. украинцев, а сам пост собрал почти 500 комментариев и был опубликован на других страницах около 200 раз.

"Разве только она? А [украинская певица, которая живет в РФ] Таисия Повалий сколько денег передала на армию? Хорошо, что они в России зарабатывают, а деньги передают на победу Украины", – поддержали шутку подписчики блогера.

"Мало кто знает, но Ани [Лорак] просит наших воинов присылать ей видео удачных сбросов с переданных ею коптеров. Говорит, душа радуется, когда она видит мучения и предсмертные конвульсии тяжело раненых российских солдат", – поддержали тему в сети.

"Надо сказать спасибо еще многим нашим секретным агентам, которые удачно работают под прикрытием", – написали в комментариях фолловеры.

"Хоть бы в России не узнали, а то отменят ей все концерты – ото горюшко будет", – отреагировали пользователи сети.

"Пока вы с Каролиной только обещаете приобрести дрончики-камикадзе, Тая Повалий тихонько оплатила морской дрон, которым недавно ...бнули по Севастопольской бухте, – присоединился 28 марта к комментариям украинский волонтер Сергей Притула. – И знаете что? Не бегала повсюду, не хвасталась. Хорошие дела делают молча! А Лорак только пиарится".