Бульвар Шоубиз
 
29 марта, 2023
 
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Украинцы обсуждают, как Ани Лорак "работает под прикрытием в РФ" в пользу ВСУ: Радуется, когда видит предсмертные конвульсии российских солдат

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинцы в сети иронизируют, что Ани Лорак удачно работает под прикрытием в стране-агрессоре РФ
Украинцы в сети иронизируют, что Ани Лорак удачно работает под прикрытием в стране-агрессоре РФ
Фото: anilorak / Instagram

Украинский блогер Антон Ходза (Антон Максименко) 27 марта разместил в Facebook пост-троллинг, посвященный украинской певице Ани Лорак (Каролине Куек), которая живет в РФ и замалчивает российское полномасштабное вторжение в Украину. Текст публикации он специально написал на русском языке.

"Хотел бы поблагодарить певицу Ани Лорак за помощь ВСУ. Уже три пикапа на ее пожертвования закупили. Пять тепловизоров и 10 дронов, с которых можно скидывать гранаты и ВОГи. Сейчас договорились о покупке дронов-камикадзе. Ждем от Ани денежного перевода криптовалютой, написал он. Добрые дела любят тишину, но она уже столько сделала для победы, что молчать дальше нету смысла, – сыронизировал Ходза. – Надеюсь, об этом не узнают в ФСБ, не хотелось бы, чтобы у нашей соловушки из-за этого проблемы начались. Пусть и дальше выступает в России, а деньги нам переводит". 

Предыстория троллинга 

Ходза обратился к Куек после того, как стало известно, что в РФ отменили ее концерт, заподозрив, что она передает свои гонорары в поддержку ВСУ. На следующий день после отмены концертов артистка выступила с заявлением, в котором полномасштабное российское вторжение в Украину назвала "конфликтом между Украиной и Россией". Она также подчеркнула, что "никогда не оказывала военной помощи". 

Реакция сети

Шутку блогера уже оценили более 8 тыс. украинцев, а сам пост собрал почти 500 комментариев и был опубликован на других страницах около 200 раз. 

"Разве только она? А [украинская певица, которая живет в РФ] Таисия Повалий сколько денег передала на армию? Хорошо, что они в России зарабатывают, а деньги передают на победу Украины", – поддержали шутку подписчики блогера.

"Мало кто знает, но Ани [Лорак] просит наших воинов присылать ей видео удачных сбросов с переданных ею коптеров. Говорит, душа радуется, когда она видит мучения и предсмертные конвульсии тяжело раненых российских солдат", – поддержали тему в сети.

"Надо сказать спасибо еще многим нашим секретным агентам, которые удачно работают под прикрытием", – написали в комментариях фолловеры.

"Хоть бы в России не узнали, а то отменят ей все концерты – ото горюшко будет", – отреагировали пользователи сети.

"Пока вы с Каролиной только обещаете приобрести дрончики-камикадзе, Тая Повалий тихонько оплатила морской дрон, которым недавно ...бнули по Севастопольской бухте, – присоединился 28 марта к комментариям украинский волонтер Сергей Притула. – И знаете что? Не бегала повсюду, не хвасталась. Хорошие дела делают молча! А Лорак только пиарится".

https://www.facebook.com/anton.ohaiogodzaimas/posts/pfbid0Jv3Knvoq6ti9ito42akQr2e644VDwQS2ntLVoASSFP8PKfQm6Z879hmgLAJya3wtl

Контекст:

Ани Лорак родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области.

После 2014 года артистка работает в РФ. 2 марта 2022 года Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину.

19 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак. 1 января 2023 года певица назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника".

Лорак находится в базе "Реєстра ДержZрадників".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: санкции, ФСБ, пожертвование, раненые, Ани Лорак, деньги, ВСУ, страна-агрессор, Сергей Притула, певица, троллинг
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