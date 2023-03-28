"Из меня хотели сделать визуалку Ани Лорак". MamaRika призналась, что в прошлом получала "непристойные предложения от депутатов"

"Вы уже много лет в шоу-бизе. Были ли на вашем пути непристойные предложения от влиятельных людей, депутатов?" – спросили у артистки журналисты.
"В прошлой жизни, в жизни Эрики – было. Я не соглашалась. Когда ты – продюсерский проект, из тебя делают девочку в платьицах. Такие предложения иногда возникают. Я помню, что из меня хотели сделать визуалку [украинской певицы, которая работает в РФ] Ани Лорак, когда она еще не сошла с ума. Много корпоративов было. В те времена мне пришили образ телочки", – призналась певица.
MamaRika подчеркнула, что "хоть и выглядела, как цыпочка, но яйца у нее были всегда".
"Я могла уничтожить одним взглядом, и мне было просто нереально подойти. Я еще сама тебе заплачу, только чтобы ты от меня отстал", – подчеркнула артистка.
MamaRika родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области.
Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным. Сейчас ее продюсером является муж, актер Сергей Середа.
MamaRika и Середа тайно зарегистрировали брак в марте 2020 года. 2 августа 2021 года актриса родила сына.