Бульвар Шоубиз
 
28 марта, 2023
 
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"Из меня хотели сделать визуалку Ани Лорак". MamaRika призналась, что в прошлом получала "непристойные предложения от депутатов"

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MamaRika: Когда ты продюсерский проект, из тебя делают девочку в платьицах
MamaRika: Когда ты – продюсерский проект, из тебя делают девочку в платьицах
Фото: mamarika_official / Instagram

Украинская певица MamaRika в интервью, которое 27 марта опубликовано на сайте "ТаблоID", призналась, что когда она была продюсерским проектом и выступала под псевдонимом Эрика, ей поступали "непристойные предложения от влиятельных людей и депутатов".

"Вы уже много лет в шоу-бизе. Были ли на вашем пути непристойные предложения от влиятельных людей, депутатов?" – спросили у артистки журналисты.

"В прошлой жизни, в жизни Эрики – было. Я не соглашалась. Когда ты – продюсерский проект, из тебя делают девочку в платьицах. Такие предложения иногда возникают. Я помню, что из меня хотели сделать визуалку [украинской певицы, которая работает в РФ] Ани Лорак, когда она еще не сошла с ума. Много корпоративов было. В те времена мне пришили образ телочки", – призналась певица.

MamaRika подчеркнула, что "хоть и выглядела, как цыпочка, но яйца у нее были всегда".

"Я могла уничтожить одним взглядом, и мне было просто нереально подойти. Я еще сама тебе заплачу, только чтобы ты от меня отстал",  подчеркнула артистка.

Контекст:

MamaRika родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области.

Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным. Сейчас ее продюсером является муж, актер Сергей Середа.

MamaRika и Середа тайно зарегистрировали брак в марте 2020 года. 2 августа 2021 года актриса родила сына.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: платье, певица, Сергей Кузин, продюсер, корпоратив, MamaRika, яйца
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