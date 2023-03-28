Брак 41-летней Спирс с 29-летним фитнес-инструктором "висит на волоске". Друзья певицы рассказали СМИ о причинах конфликтов

В публикации отмечается, что друзья певицы обеспокоены тем, что отношения между Спирс и ее мужем в последнее время значительно ухудшились.

Они рассказали журналистам, что артистка "злится и расстраивается из-за того, как с ней обращались все эти годы, и часто вымещает это на Сэме". Из-за этого их брак "висит на волоске".

Собеседники издания предположили, что пока артистка не решит свои проблемы, все ее попытки наладить отношения с мужем будут бесполезны.

С января 2008 года по сентябрь 2021-го Спирс жила под опекой своего отца, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике.

23 июня 2021 года в Лос-Анджелесе состоялось судебное заседание, на котором Спирс рассказала, что считает опеку насилием над собой, а в доказательство привела несколько фактов – в частности, певица сообщила, что ей насильно поставили внутриматочную спираль и поили литием. Она также в очередной раз попросила суд лишить ее отца права опеки над ней, но 30 июля стало известно, что судья отказал певице в удовлетворении этого требования.

29 сентября судья Верховного суда Лос-Анджелеса приняла решение об отстранении Джейми Спирса от опекунства над дочерью.