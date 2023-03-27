Бульвар Шоубиз
 
27 марта, 2023
 
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Экс-подопечная Потапа заявила, что он склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе

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Потап пока что не комментировал заявление экс-подопечной
Потап пока что не комментировал заявление экс-подопечной
Фото: realpotap / Instagram

Экс-подопечная украинского рэпера Потапа (Алексея Потапенко), артистка и блогер Gip C записала и опубликовала в Instagram ролик, в котором заявила, что в свое время получала от него предложения интимного характера.

"Я предполагаю, что конкретно меня взяли, потому что что-то чесалось в штанах. Как иначе объяснить наши "великие" разговоры в нерабочее время ночью с лысым Алешей, мне непонятно. Он мне говорит: "Я тебя хочу на заднем сиденье, чтобы ноги вот так были". Я говорю: "Это прямо пропорционально моей будущей карьере в группе?" Он говорит: "Прямо перпендикулярно", – рассказала артистка.

Она призналась, что этот разговор состоялся, когда она приехала снимать с него мерки для костюма, так как была за это ответственна.

Блогер не уточнила, в каком именно году это произошло. На своей странице она пишет, что в настоящее время находится в США.

Она также отметила, что во время совместных встреч с Потапом и его женой, украинской певицей Настей Каменских артист делал вид, что ничего не происходит.

"Потом мы встречаемся на студии, приезжает Потап, приезжает Настя – и все как ни в чем не бывало", – подчеркнула она.

Этот ролик блогер разместила на своей странице еще 11 марта, но СМИ обратили внимание на него только сейчас. Ни Потап, ни Каменских не комментировали заявление Gip C, которая в 2019 году присутствовала на их свадьбе. 

Пользователи сети после публикации видео обвинили артистку в хайпе. Некоторые отметили, что таким образом решил напомнить о себе и сам Потап.

Контекст:

Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы.

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе с Потапом выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка.

17 августа 2022 года артистка сообщила, что вернулась в Украину. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап. После этого в сети заговорили о том, что пара не живет вместе.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: скандал, Настя Каменских, Потап, Алексей Потапенко
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