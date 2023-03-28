Каменских после заявления экс-подопечной Потапа о том, что он склонял ее к интиму, записала обращение: Необходимо срочное лечение

"У меня важное сообщение. Я потеряла голос из-за новообразований на голосовых связках. Мне необходимо срочное лечение. Если я не сделаю этого сейчас, голос вообще может исчезнуть навсегда", – заявила она осипшим голосом.

По словам певицы, из-за предстоящего лечения она вынуждена сместить график своих выступлений, которые были запланированы на апрель.

Свое обращение она разместила на следующий день после того, как стало известно, что ее муж, украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко) предлагал своей экс-подопечной, украинской певице и блогеру Gip C, которая сейчас живет в США, интим в обмен на карьеру.

"Я предполагаю, что конкретно меня взяли, потому что что-то чесалось в штанах. Как иначе объяснить наши "великие" разговоры в нерабочее время ночью с лысым Алешей, мне непонятно. Он мне говорит: "Я тебя хочу на заднем сиденье, чтобы ноги вот так были". Я говорю: "Это прямо пропорционально моей будущей карьере в группе?" Он говорит: "Прямо перпендикулярно", – рассказала артистка.

Она призналась, что этот разговор состоялся, когда она приехала снимать с него мерки для костюма, так как была за это ответственна.

Она также отметила, что во время совместных встреч с Потапом и его женой, украинской певицей Настей Каменских, артист делал вид, что ничего не происходит.

"Потом мы встречаемся в студии, приезжает Потап, приезжает Настя – и все как ни в чем не бывало", – подчеркнула она.

Ни Потап, ни его жена пока что не комментировали заявление Gip C.