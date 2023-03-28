Бульвар Шоубиз
 
28 марта, 2023
 
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Каменских после заявления экс-подопечной Потапа о том, что он склонял ее к интиму, записала обращение: Необходимо срочное лечение

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Потап и Каменских поженились весной 2019 года
Потап и Каменских поженились весной 2019 года
Фото: realpotap / Instagram

Украинская певица Настя Каменских 28 марта разместила в Instagram видео, в котором сообщила, что потеряла голос и нуждается в лечении.

"У меня важное сообщение. Я потеряла голос из-за новообразований на голосовых связках.  Мне необходимо срочное лечение. Если я не сделаю этого сейчас, голос вообще может исчезнуть навсегда", – заявила она осипшим голосом.

По словам певицы, из-за предстоящего лечения она вынуждена сместить график своих выступлений, которые были запланированы на апрель.

Свое обращение она разместила на следующий день после того, как стало известно, что ее муж, украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко) предлагал своей экс-подопечной, украинской певице и блогеру Gip C, которая сейчас живет в США, интим в обмен на карьеру.

"Я предполагаю, что конкретно меня взяли, потому что что-то чесалось в штанах. Как иначе объяснить наши "великие" разговоры в нерабочее время ночью с лысым Алешей, мне непонятно. Он мне говорит: "Я тебя хочу на заднем сиденье, чтобы ноги вот так были". Я говорю: "Это прямо пропорционально моей будущей карьере в группе?" Он говорит: "Прямо перпендикулярно", – рассказала артистка.

Она призналась, что этот разговор состоялся, когда она приехала снимать с него мерки для костюма, так как была за это ответственна.

Она также отметила, что во время совместных встреч с Потапом и его женой, украинской певицей Настей Каменских, артист делал вид, что ничего не происходит.

"Потом мы встречаемся в студии, приезжает Потап, приезжает Настя – и все как ни в чем не бывало", – подчеркнула она.

Ни Потап, ни его жена пока что не комментировали заявление Gip C.

Контекст:

Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы.

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе с Потапом выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка.

17 августа 2022 года артистка сообщила, что вернулась в Украину. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап. После этого в сети заговорили о том, что пара не живет вместе.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: здоровье, Настя Каменских, Потап и Настя, Потап, певица
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