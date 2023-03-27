"Закрутилось так, что забеременела". Полякова рассказала, как в 23 года закрутила роман с 40-летним женатым бизнесменом и вышла за него замуж

По словам Поляковой, на момент знакомства Буряковский был женат, а она состояла в отношениях, поэтому первое время они дружили Фото: Оля Полякова / Facebook

Знакомство

Полякова и Буряковский познакомились на его дне рождения. 23-летняя певица выступала 40-летии бизнесмена, после чего он попросил у нее номер телефона.

По словам Поляковой, на момент знакомства Буряковский был женат, а она состояла в отношениях, поэтому первое время они дружили.

"Мы реально просто дружили. Ясное дело, что я ему нравилась, ясное дело, что он за мной ухаживал, но секса вообще не было, – призналась артистка. – Вадик был женат. У нас не было близких отношений. Он не хотел меня обижать и брать в статусе какой-то там любовницы. И он меня познакомил со своим другом".

Роман с другом будущего мужа

По словам певицы, она закрутила роман с Буряковским и при этом состояла в отношениях со своим бойфрендом.

"А Вадик – он же лучший друг. Я с ним обо всем советовалась. Вадик меня очень поддерживал и морально меня из этой ситуации вытянул. И как-то на этом моменте мы с ним очень слились. Он был мне очень близок. Если я с ним советовалась по поводу своих любовных переживаний – он был мне очень близким другом", – отметила Полякова.

Артистка призналась, что попросила Буряковского поговорить с ее бойфрендом о том, что она хочет с ним расстаться.

"Его не было четыре часа, и когда Вадик вернулся, он уже был один. И после этого оно уже закрутилось. Мы решили быть вместе. На что я ему сказала: "Ты женат". Но Вадик быстро решения принимает", – рассказала артистка.

Певица призналась, что с момента, как он сказал проживающей в Броварах жене о расставании, до того момента, как он приехал к ней домой на улицу Гоголевскую в Киеве, прошло 20 минут.

Беременность

"Мы начали с Вадиком вместе жить. Закрутилось так, что я забеременела, – рассказала Полякова. – У меня не было истории, что я хотела за него замуж. Он был для меня "Мистер решаю все проблемы". Он тогда делал для меня все. А потом он принял решение сделать мне ребенка. В 23 года – что я там хотела?"

По словам певицы, увидев положительный тест на беременность, она позвонила своей матери, которая посоветовала рожать.

"Потом я рассказываю Вадику. Ему 40 лет. У него никогда в жизни не было до этого детей. Он очень хотел детей. И в 40 лет, если честно, уже и не ожидал. Он, конечно, был очень рад", – сказала певица.

Свадьба

Спустя три дня после того, как артистка сообщила о беременности, Буряковский сделал ей предложение.