"Закрутилось так, что забеременела". Полякова рассказала, как в 23 года закрутила роман с 40-летним женатым бизнесменом и вышла за него замуж

Знакомство
Полякова и Буряковский познакомились на его дне рождения. 23-летняя певица выступала 40-летии бизнесмена, после чего он попросил у нее номер телефона.
По словам Поляковой, на момент знакомства Буряковский был женат, а она состояла в отношениях, поэтому первое время они дружили.
"Мы реально просто дружили. Ясное дело, что я ему нравилась, ясное дело, что он за мной ухаживал, но секса вообще не было, – призналась артистка. – Вадик был женат. У нас не было близких отношений. Он не хотел меня обижать и брать в статусе какой-то там любовницы. И он меня познакомил со своим другом".
Роман с другом будущего мужа
По словам певицы, она закрутила роман с Буряковским и при этом состояла в отношениях со своим бойфрендом.
"А Вадик – он же лучший друг. Я с ним обо всем советовалась. Вадик меня очень поддерживал и морально меня из этой ситуации вытянул. И как-то на этом моменте мы с ним очень слились. Он был мне очень близок. Если я с ним советовалась по поводу своих любовных переживаний – он был мне очень близким другом", – отметила Полякова.
Артистка призналась, что попросила Буряковского поговорить с ее бойфрендом о том, что она хочет с ним расстаться.
"Его не было четыре часа, и когда Вадик вернулся, он уже был один. И после этого оно уже закрутилось. Мы решили быть вместе. На что я ему сказала: "Ты женат". Но Вадик быстро решения принимает", – рассказала артистка.
Певица призналась, что с момента, как он сказал проживающей в Броварах жене о расставании, до того момента, как он приехал к ней домой на улицу Гоголевскую в Киеве, прошло 20 минут.
Беременность
"Мы начали с Вадиком вместе жить. Закрутилось так, что я забеременела, – рассказала Полякова. – У меня не было истории, что я хотела за него замуж. Он был для меня "Мистер решаю все проблемы". Он тогда делал для меня все. А потом он принял решение сделать мне ребенка. В 23 года – что я там хотела?"
По словам певицы, увидев положительный тест на беременность, она позвонила своей матери, которая посоветовала рожать.
"Потом я рассказываю Вадику. Ему 40 лет. У него никогда в жизни не было до этого детей. Он очень хотел детей. И в 40 лет, если честно, уже и не ожидал. Он, конечно, был очень рад", – сказала певица.
Свадьба
Спустя три дня после того, как артистка сообщила о беременности, Буряковский сделал ей предложение.
Полякова и Буряковский воспитывают двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).
В ноябре 2021 года певица говорила, что когда они с мужем ссорятся, то обсуждают развод, но она не согласна расторгнуть брак.
После нападения РФ на Украину Полякова вместе с детьми уехала за границу, а ее муж записался в тероборону. В июне 2022 года Буряковскому исполнилось 60 лет.