44-летняя Полякова прокомментировала разницу в возрасте с 60-летним мужем

"У меня с мужем разница в возрасте 16 лет. Ему все говорили: "Она тебя бросит. Что ты делаешь?" Сейчас все эти люди – они просто в шоке, что мы 20 лет живем. И он мне тогда сказал: "Счастье стоит каждой секунды". Но когда он в это нырял, будучи 40-летним мужчиной – у него были крылья: 23-летняя девушка, в которую он влюбился... Ему было все равно! Пусть она его разденет, обанкротит,. заберет все, но даст ему то счастье, которое он испытал".

Певица отметила, что выбрать себя и свое счастье вопреки разнице в возрасте, является поступком смелого человека.



