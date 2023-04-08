Бульвар Шоубиз
 
08 апреля, 2023
 
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44-летняя Полякова прокомментировала разницу в возрасте с 60-летним мужем

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Полякова и Буряковский родители двух дочерей
Полякова и Буряковский – родители двух дочерей
Фото: _polyakovamusic_fan / Instagram

44-летняя украинская певица Оля Полякова в новом выпуске YouTube-шоу "Дорослі дівчата" прокомментировала 16-летнюю разницу в возрасте со своим мужем, 60-летним украинским бизнесменом Вадимом Буряковским.

"У меня с мужем разница в возрасте 16 лет. Ему все говорили: "Она тебя бросит. Что ты делаешь?" Сейчас все эти люди – они просто в шоке, что мы 20 лет живем. И он мне тогда сказал: "Счастье стоит каждой секунды". Но когда он в это нырял, будучи 40-летним мужчиной – у него были крылья: 23-летняя девушка, в которую он влюбился... Ему было все равно! Пусть она его разденет, обанкротит,. заберет все, но даст ему то счастье, которое он испытал".

Певица отметила, что выбрать себя и свое счастье вопреки разнице в возрасте, является поступком смелого человека.


Контекст:

Полякова и Буряковский воспитывают двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011). 

Полякова  – вторая жена Буряковского. От первого брака детей у него нет. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Оля Полякова, певица
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