Тина Кароль появилась на публике в трендовой джинсовой юбке-макси почти за 3 тыс. грн. Фото

В публикации отмечается, что возрождение тренда 90-х годов прошлого века "было неизбежным", особенно после того, как джинсовые макси-юбки появились в новых коллекциях самых известных брендов.

Одной из первых, следуя трендам, в длинной джинсовой юбке появилась на публике украинская певица Тина Кароль. Соответствующее видео артистка разместила в Instagram Stories.

Она выбрала макси-юбку от украинского бренда MyxMy стоимостью 3,2 тыс. грн. Артистка завершила свой образ джинсовым жакетом от этого же бренда за 3,8 тыс. грн.

Скриншот: tina_karol / Instagram

На модели этот костюм выглядит вот так.