Горбунов рассказал о конфликте с украинской артисткой: Это происходит по ее дурости

Горбунов: У меня вообще в жизни очень мало людей, с которыми плохие отношения Фото: Юрій Горбунов / Facebook

"У меня вообще в жизни очень мало людей, с которыми плохие отношения. Есть один человек в украинском шоу-бизнесе, с которым почему-то, как это ни странно, не складываются отношения. Это девушка. Но это происходит по ее дурости. У нас как-то было нормально, но потом снова", – сказал Горбунов.

Ведущий отказался называть имя этой артистки, а на уточняющий вопрос Демина, является ли этим человеком украинская певица Тина Кароль, ответил отрицательно.

"С Тиной у меня прекрасные отношения". – сказал Горбунов.