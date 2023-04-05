Горбунов рассказал о конфликте с украинской артисткой: Это происходит по ее дурости

"У меня вообще в жизни очень мало людей, с которыми плохие отношения. Есть один человек в украинском шоу-бизнесе, с которым почему-то, как это ни странно, не складываются отношения. Это девушка. Но это происходит по ее дурости. У нас как-то было нормально, но потом снова", – сказал Горбунов.
Ведущий отказался называть имя этой артистки, а на уточняющий вопрос Демина, является ли этим человеком украинская певица Тина Кароль, ответил отрицательно.
"С Тиной у меня прекрасные отношения". – сказал Горбунов.
Горбунов – украинский телеведущий и актер, заслуженный артист Украины. До российского полномасштабного вторжения в Украину был бессменным ведущим шоу "Танцы со звездами" на "1+1", начиная с первого сезона, премьера которого состоялась в 2006 году.
В настоящее время ведет утреннее шоу на канале "1+1 Україна", занимается волонтерской деятельностью.