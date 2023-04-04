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04 апреля, 2023
 
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Горбунов высказался о Яме, который больше года живет в США: Думаю, он не вернется

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Яма покинул Украину в первый день российского полномасштабного вторжения
Яма покинул Украину в первый день российского полномасштабного вторжения
Фото: Танці з зірками / Facebook

Украинский ведущий Юрий Горбунов в интервью, которое 4 апреля вышло на YouTube-канале украинского ведущего Славы Демина, прокомментировал отъезд украинского хореографа Влада Ямы за границу в первые дни полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину.

"Влад Яма вернется в Украину?"  спросил у Горбунова Демин.

"Думаю, нет. Я вообще не знаю, как люди будут относиться к нашим коллегам, которые в такой ситуации. Мне кажется, люди простят это, – ответил Горбунов. – Но как можно говорить Владу, прав он или нет? С точки зрения гражданской позиции – возможно, нет. С точки зрения защиты семьи и собственной персоны – наверное, да. Самое простое, что мы можем делать, – это обвинять. Самое сложное – понять человека".

По словам Горбунова, он может понять Яму, но поступать так, как он, скорее всего, не стал бы.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Яма не афишировал свое местонахождение. Летом 2022 года он рассказал, что вместе с женой и сыном покинул Украину в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину. 

По словам Ямы, он сперва выехал из страны в Европу, а затем – в США. Танцор отметил, что в США дает благотворительные уроки танцев в поддержку Украины.

Яма и Горбунов вместе работали на шоу "Танцы со звездами".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: США, война России против Украины, Юрий Горбунов, Влад Яма, Слава Демин
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