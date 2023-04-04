Горбунов высказался о Яме, который больше года живет в США: Думаю, он не вернется

"Влад Яма вернется в Украину?" – спросил у Горбунова Демин.

"Думаю, нет. Я вообще не знаю, как люди будут относиться к нашим коллегам, которые в такой ситуации. Мне кажется, люди простят это, – ответил Горбунов. – Но как можно говорить Владу, прав он или нет? С точки зрения гражданской позиции – возможно, нет. С точки зрения защиты семьи и собственной персоны – наверное, да. Самое простое, что мы можем делать, – это обвинять. Самое сложное – понять человека".

По словам Горбунова, он может понять Яму, но поступать так, как он, скорее всего, не стал бы.