Яма в Майами побывал на русскоязычной вечеринке: Казахам тоже украинский учить?

Танцор отметил, что не только весело провел время, но и с пользой.
"Музыка, общение и деньги для Украины", – написал он, не указав, о какой сумме идет речь.
Подписчики хореографа обратили внимание на то, что вечеринка в поддержку Украины проводилась под названием на русском языке. На странице мероприятия в Instagram анонсы также опубликованы на русском языке.
Яма, реагируя на комментарии, объяснил, что участие в мероприятие также принимали казахи, поэтому организаторы выбрали русский язык для нейминга.
"Казахам тоже украинский учить?"– написал он.
На замечание о том, что ему весело живется за границей, Яма написал, что "не очень".
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После полномасштабного вторжения РФ в Украину Яма не афишировал свое местонахождение. Летом 2022 года он рассказал, что вместе с женой и сыном покинул Украину в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину.
По словам Ямы, он сперва выехал из страны в Европу, а затем в США. Танцор отметил, что в США дает благотворительные уроки танцев в поддержку Украины.