Яма в Майами побывал на русскоязычной вечеринке: Казахам тоже украинский учить?

Яма отметил, что не только весело провел время на вечеринке, но и с пользой Фото: vladyama_official / Instagram

Танцор отметил, что не только весело провел время, но и с пользой.

"Музыка, общение и деньги для Украины", – написал он, не указав, о какой сумме идет речь.

Подписчики хореографа обратили внимание на то, что вечеринка в поддержку Украины проводилась под названием на русском языке. На странице мероприятия в Instagram анонсы также опубликованы на русском языке.

Яма, реагируя на комментарии, объяснил, что участие в мероприятие также принимали казахи, поэтому организаторы выбрали русский язык для нейминга.

"Казахам тоже украинский учить?"– написал он.

На замечание о том, что ему весело живется за границей, Яма написал, что "не очень".

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