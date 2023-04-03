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03 апреля, 2023
 
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Яма в Майами побывал на русскоязычной вечеринке: Казахам тоже украинский учить?

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Яма отметил, что не только весело провел время на вечеринке, но и с пользой
Яма отметил, что не только весело провел время на вечеринке, но и с пользой
Фото: vladyama_official / Instagram

Украинский хореограф Влад Яма 2 апреля в Instagram разместил снимки, на которых запечатлен вместе с женой Лилианой на вечеринке "Все свои" в Майами.

Танцор отметил, что не только весело провел время, но и с пользой.

"Музыка, общение и деньги для Украины", – написал он, не указав, о какой сумме идет речь.

Подписчики хореографа обратили внимание на то, что вечеринка в поддержку Украины проводилась под названием на русском языке. На странице мероприятия в Instagram анонсы также опубликованы на русском языке. 

Яма, реагируя на комментарии, объяснил, что участие в мероприятие также принимали казахи, поэтому организаторы выбрали русский язык для нейминга.

"Казахам тоже украинский учить?"–  написал он.

На замечание о том, что ему весело живется за границей, Яма написал, что "не очень". 

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Яма не афишировал свое местонахождение. Летом 2022 года он рассказал, что вместе с женой и сыном покинул Украину в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину. 

По словам Ямы, он сперва выехал из страны в Европу, а затем в США. Танцор отметил, что в США дает благотворительные уроки танцев в поддержку Украины.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Майами, война России против Украины, Влад Яма, хореограф
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