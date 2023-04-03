49-летняя Мозговая показала, как сейчас выглядит: Уже не 18. Но другого пути, как принять это с достоинством, нет

В комментарии к снимку Мозговая призналась, что ей нелегко принять свой возраст.

"В душе тебе все еще 18, а посмотришь в зеркало и думаешь: "Да нет, уже не 18". Но другого пути, как принять это с достоинством, нет. Поэтому делаем вдох, выдох и шагаем дальше с высоко поднятой головой, улыбкой и пониманием, что все в этом мире изменчиво", – написала она.

Контекст:

Мозговая с 2014 года занимается волонтерской деятельностью в поддержку ВСУ. Она замужем за украинским артистом David Axelrod.

Они познакомились в декабре 2005 года. В феврале 2015-го у пары родилась дочь. Соломия – первый и единственный общий ребенок пары. У Мозговой также есть дочь Евгения от певца Александра Пономарева и дочь Зоя от первого брака.

David Axelrod после полномасштабного вторжения РФ в Украину записался в тероборону.