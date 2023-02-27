"Все будет хорошо. Из наркоза вышла". 49-летняя Мозговая сообщила о госпитализации

"Все будет хорошо. Из наркоза вышла", – коротко написала Мозговая под фото, на котором запечатлена лежащей в палате с катетером на руке.

9 февраля Мозговой исполнилось 49 лет. Она призналась, что это чудесный возраст, когда "в голове уже все сложилось, сердце в любви, душа в гармонии, задница не ищет приключений".

"Появилось осознание важности жизни здесь и сейчас", – написала она в свой день рождения три недели назад.