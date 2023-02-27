39-летняя Осадчая восхитилась молодостью и красотой своей матери. 52-летний Горбунов прокомментировал

"Я каждый год пишу, что хочу иметь такую же страсть к жизни, красоту и молодость, как мама, – написала 39-летняя Осадчая. – Не знаю, буду ли я бабушкой троих внуков, но я точно хочу быть такой бабушкой".
Публикацию своей жены прокомментировал 52-летний украинский ведущий Юрий Горбунов.
"Многая лета, Елена Александровна. Вы – большая молодец. Так держать", – обратился он к теще.
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Роман между Осадчей и Горбуновым начался в 2015 году во время съемок шоу "Голос. Діти", которое выходило на "1+1". Ведущие поженились 3 февраля 2017 года. Пара воспитывает двоих сыновей: Ивана (2017) и Даниила (2021).
У Осадчей также есть старший сын Илья (2002). Его отец – бизнесмен Олег Полищук. В 2021 году Илья окончил школу. Он учится в Мэрилендском университете (США) на айтишника, а на Рождество приезжал в Украину.
Родители Осадчей проживают в Киеве. Ее отец Александр Осадчий является генеральным директором предприятия "Киевприбор". Мать ведущей – домохозяйка.