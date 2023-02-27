39-летняя Осадчая восхитилась молодостью и красотой своей матери. 52-летний Горбунов прокомментировал

Осадчая: Я каждый год пишу, что хочу иметь такую же страсть к жизни, красоту и молодость, как мама Фото: kosadcha / Instagram

"Я каждый год пишу, что хочу иметь такую же страсть к жизни, красоту и молодость, как мама, – написала 39-летняя Осадчая. – Не знаю, буду ли я бабушкой троих внуков, но я точно хочу быть такой бабушкой".

Публикацию своей жены прокомментировал 52-летний украинский ведущий Юрий Горбунов.

"Многая лета, Елена Александровна. Вы – большая молодец. Так держать", – обратился он к теще.