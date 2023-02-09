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09 февраля, 2023
 
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49-летняя Мозговая назвала главные преимущества своего возраста

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Мозговая: Честно, чудесный возраст
Мозговая: Честно, чудесный возраст
Фото: Олена Мозгова / Facebook

Украинский продюсер Алена Мозговая, которой 9 февраля исполнилось 49 лет, рассказала подписчикам в Facebook о преимуществах своего возраста.

"Честно, чудесный возраст. В голове уже все сложилось, сердце в любви, душа в гармонии, задница уже не ищет приключений. Появилось осознание важности жизни здесь и сейчас", – написала она.

https://www.facebook.com/mozgovaolena74/posts/pfbid0VJJoYW1nxyzEdbGdksAEDg61QwdjEUxvPVTkpHTrG5SdAG8MuAhbzZ7mPBo15g4sl

Контекст:

Мозговая с 2014 года занимается волонтерской деятельностью в поддержку ВСУ. Она замужем за украинским артистом David Axelrod.

Они познакомились в декабре 2005 года. В феврале 2015-го у пары родилась дочь. Соломия – первый и единственный общий ребенок пары. У Мозговой также есть дочь Евгения от певца Александра Пономарева и дочь Зоя от первого брака.

David Axelrod после полномасштабного вторжения РФ в Украину записался в тероборону.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Алена Мозговая, продюсер
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