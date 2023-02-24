45-летний Налчаджиоглу сообщил о госпитализации

На одном из снимков он изображен в палате под капельницей.

45-летний Налчаджиоглу отметил, что сам прибыл в частную клинику на лечение, несмотря на высокую температуру. Бизнесмен не стал сообщать свой диагноз. Ранее он жаловался подписчикам на проблемы со здоровьем.

Контекст:

После развода в 2019 году с украинской певицей Ани Лорак Налчаджиоглу живет и работает в Украине. Он осудил полномасштабное вторжение РФ, а также занимается благотворительной деятельностью в поддержку украинских защитников.

Бизнесмен не комментирует расставание с бывшей женой, которая строит карьеру в РФ. По словам Налчаджиоглу, он счастлив в новых отношениях.