Мозговая в декольтированном топе снялась перед зеркалом. Фото

"Если раны залечены любовью, то даже шрамы прекрасны", – написала она.

На снимке Мозговая запечатлена перед зеркалом в декольтированном черном топе. Продюсер засветила массивную татуировку на предплечье.

Контекст:

Мозговая с 2014 года занимается волонтерской деятельностью в поддержку ВСУ. Она замужем за украинским артистом David Axelrod.

Они познакомились в декабре 2005 года. В феврале 2015-го у пары родилась дочь. Соломия – первый и единственный общий ребенок пары. У Мозговой также есть дочь Евгения от певца Александра Пономарева и дочь Зоя от первого брака.

David Axelrod после полномасштабного вторжения РФ в Украину записался в тероборону.