Бульвар Шоубиз
 
13 марта, 2023
 
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Мозговая в декольтированном топе снялась перед зеркалом. Фото

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Мозговая: Если раны залечены любовью, то даже шрамы прекрасны
Мозговая:  Если раны залечены любовью, то даже шрамы прекрасны
Фото: Олена Мозгова / Facebook

Украинский продюсер, 49-летняя Алена Мозговая 13 марта в Facebook разместила свое портретное фото.

"Если раны залечены любовью, то даже шрамы прекрасны", – написала она.

На снимке Мозговая запечатлена перед зеркалом в декольтированном черном топе. Продюсер засветила массивную татуировку на предплечье.

https://www.facebook.com/mozgovaolena74/posts/pfbid02TrT8MqCi1kKHr7zWsxYF4oMe2FVBCruwiftpPRTyBXaguYN2Hns7HkAf91vaYopTl

Контекст:

Мозговая с 2014 года занимается волонтерской деятельностью в поддержку ВСУ. Она замужем за украинским артистом David Axelrod.

Они познакомились в декабре 2005 года. В феврале 2015-го у пары родилась дочь. Соломия – первый и единственный общий ребенок пары. У Мозговой также есть дочь Евгения от певца Александра Пономарева и дочь Зоя от первого брака.

David Axelrod после полномасштабного вторжения РФ в Украину записался в тероборону.

Теги: Алена Мозговая, фото, татуировка, продюсер, декольте
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