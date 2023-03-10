35-летняя plus size модель Грэм снялась в "голом" золотом лифе

Грэм снялась в золотом лифе, имитирующем голую грудь. Она, накрасив губы, взяла помаду в зубы и приблизила лицо к объективу.

"В потеках золота", – написала модель.

В августе 2022 года Грэм показывала снимки, сделанные для издания The Perfect. Модель позировала без одежды и белья. Фото можно увидеть здесь.

Контекст:

Эшли Грэм снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.

В 2010 году она вышла замуж за американского оператора Джастина Ирвина. В январе 2020 года у пары родился первенец. В январе 2022 года Грэм родила двойню.