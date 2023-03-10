Бех-Романчук снялась в вышиванке. Фото

І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син, і буде мати,

І будуть люде на землі, – написала она отрывок стихотворения Шевченко.

Бех-Романчук обнародовала подборку снимков, на которых запечатлена в вышиванке.

Контекст:

Шевченко – поэт, прозаик, мыслитель, живописец, график, этнограф, общественный деятель.

9-го и 10 марта в Украине называют Шевченковскими днями. Поэт родился 9 марта 1814 года в селе Моринцы Звенигородского уезда Киевской губернии, а умер 10 марта 1861 года в Санкт-Петербург (сейчас – РФ).

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряная призерка чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года.

На чемпионате Европы по легкой атлетике в 2022 году Бех-Романчук завоевала золотую медаль на соревнованиях в тройном прыжке.