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10 марта, 2023
 
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Бех-Романчук снялась в вышиванке. Фото

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Бех-Романчук процитировала Шевченко
Бех-Романчук процитировала Шевченко
Фото: marynabekh / Instagram

27-летняя украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук 9 марта в Instagram обнародовала пост по случаю дня рождения украинского поэта Тараса Шевченко.

І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі, – написала она отрывок стихотворения Шевченко.

Бех-Романчук обнародовала подборку снимков, на которых запечатлена в вышиванке.

Контекст:

Шевченко – поэт, прозаик, мыслитель, живописец, график, этнограф, общественный деятель. 

9-го и 10 марта в Украине называют Шевченковскими днями. Поэт родился 9 марта 1814 года в селе Моринцы Звенигородского уезда Киевской губернии, а умер 10 марта 1861 года в Санкт-Петербург (сейчас – РФ).

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряная призерка чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года.

На чемпионате Европы по легкой атлетике в 2022 году Бех-Романчук завоевала золотую медаль на соревнованиях в тройном прыжке.

Теги: Тарас Шевченко, вышиванка, поэт, легкоатлеты, фото, Марина Бех-Романчук
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