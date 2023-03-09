27-летняя Бех-Романчук показала себя в купальнике со всех сторон

"Девушки, каждая из нас уникальна и особенна по-своему. Не важно, как видят вас другие, важно, как видите себя вы! Поэтому любите себя. И с праздником весны, мои хорошие!" – написала она.
Бех-Романчук прогулялась по пляжу, демонстрируя фигуру со всех сторон.
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"Ай ты моя сногсшибательная секс-бомба", – прокомментировал подписчик tarvnyshbyly.
Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряная призерка чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года.
На чемпионате Европы по легкой атлетике в 2022 году Бех-Романчук завоевала золотую медаль на соревнованиях в тройном прыжке.