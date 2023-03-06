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06 марта, 2023
 
Новости

Бех-Романчук в рубашке засветила нижнюю часть ягодиц. Фото

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Бех-Романчук показала фото, сделанные дома
Бех-Романчук показала фото, сделанные дома
Фото: marynabekh / Instagram

27-летняя украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук 3 марта в Instagram опубликовала серию снимков, для которых позировала с букетом белых тюльпанов.

"Дом", – написала она.

Бех-Романчук предстала в черной рубашке. На одном из фото спортсменка приподняла ее подол, засветив нижнюю часть ягодиц.

Бех-Романчук 26 февраля показала, как выглядит в купальнике в полный рост.

Контекст:

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряная призерка чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года.

На чемпионате Европы по легкой атлетике в 2022 году Бех-Романчук завоевала золотую медаль на соревнованиях в тройном прыжке.

Теги: спортсмены, фигура, легкоатлеты, Марина Бех-Романчук, ягодицы
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