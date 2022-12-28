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28 декабря, 2022
 
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"Что за тело!", "Эта попа – мечта!" Бех-Романчук снялась со спины

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Бех-Романчук: Мечтай и никогда не останавливайся
Бех-Романчук: Мечтай и никогда не останавливайся
Фото: marynabekh / Instagram

27-летняя украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук 26 декабря в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена в спортивном боди.

Спортсменка показала себя со спины.

"Мечтай и никогда не останавливайся", – написала она.

"Эта попа – мечта!" – прокомментировал подписчик ersincysn.

"Что за тело!" – написала veravsegda.

Контекст:

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряная призерка чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года, а также чемпионка Европы 2022 года в тройном прыжке

Спортсменка замужем за украинским пловцом, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в Токио Михаилом Романчуком. Они поженились в сентябре 2018 года. После свадьбы Бех взяла двойную фамилию.

Теги: спортсмены, фигура, Марина Бех-Романчук, ягодицы
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