"Фигурное катание РФ похоронили такие тетки, как она". Невзоров отреагировал на претензии Рудковской к Украине

Невзоров прокомментировал возмущения российского продюсера и жены фигуриста Евгения Плющенко – Яны Рудковской.

"Гномородица" (своего сына Александра Рудковская называет Гном Гномыч. – "ГОРДОН") и кликуша путинской войны Рудковская истерит по поводу того, что "русских фигуристов" выперли со всех мировых чемпионатов. Претензии странные. Русское фигурное катание похоронили именно такие тетки, как она. Поддержав преступную войну Путина, они сами выставили себя за дверь цивилизации и всякого "большого спорта", – заявил Невзоров.

Он отметил, что у Рудковской не может быть претензий к человечеству, которое не хочет видеть на своем льду представителей страны-террориста, "страны, замаранной военными преступлениями, геноцидом, репрессиями, грабежом и оккупацией".

"Фигурное катание – это просто забава, как и всякий другой спорт. И, как всякий спорт, это лишь декоративный элемент престижа той страны, которую представляет фигурист. Поймите, у вас может быть самая толстая и большая сигара, но если вас выгнали из "сигарного клуба" за воровство и людоедство, то толщина вашей сигары уже не имеет никакого значения. Да и никто не мешает вам курить вашу "сигару" у себя на завалинке или под забором", – заявил публицист.

Как отметил Невзоров, удивительно, что "все эти эстрадные, пошивочные, богемные и фигурнокатательные тетки так и не сообразили, в какое дерьмо они вляпались".

"А в дерьме брода нет. Долгие годы – а возможно, и десятилетия – они будут "прокаженными" и "проклятыми", как и все холуи путинизма", – подчеркнул он.

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