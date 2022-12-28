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28 декабря, 2022
 
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"Фигурное катание РФ похоронили такие тетки, как она". Невзоров отреагировал на претензии Рудковской к Украине

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Невзоров: В дерьме брода нет
Невзоров: В дерьме брода нет
Фото: Александр Невзоров / Facebook

Российский публицист Александр Невзоров, получивший украинское гражданство, 28 декабря в Instagram опубликовал пост, в котором заявил, что у российского спорта нет будущего.

Невзоров прокомментировал возмущения российского продюсера и жены фигуриста Евгения Плющенко – Яны Рудковской.

"Гномородица" (своего сына Александра Рудковская называет Гном Гномыч. – "ГОРДОН") и кликуша путинской войны Рудковская истерит по поводу того, что "русских фигуристов" выперли со всех мировых чемпионатов. Претензии странные. Русское фигурное катание похоронили именно такие тетки, как она. Поддержав преступную войну Путина, они сами выставили себя за дверь цивилизации и всякого "большого спорта", – заявил Невзоров.

Он отметил, что у Рудковской не может быть претензий к человечеству, которое не хочет видеть на своем льду представителей страны-террориста, "страны, замаранной военными преступлениями, геноцидом, репрессиями, грабежом и оккупацией".

"Фигурное катание – это просто забава, как и всякий другой спорт. И, как всякий спорт, это лишь декоративный элемент престижа той страны, которую представляет фигурист. Поймите, у вас может быть самая толстая и большая сигара, но если вас выгнали из "сигарного клуба" за воровство и людоедство, то толщина вашей сигары уже не имеет никакого значения. Да и никто не мешает вам курить вашу "сигару" у себя на завалинке или под забором", – заявил публицист.

Как отметил Невзоров, удивительно, что "все эти эстрадные, пошивочные, богемные и фигурнокатательные тетки так и не сообразили, в какое дерьмо они вляпались".

"А в дерьме брода нет. Долгие годы – а возможно, и десятилетия – они будут "прокаженными" и "проклятыми", как и все холуи путинизма", – подчеркнул он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украинская федерация фигурного катания на коньках (УФФК) высказала возмущение номинированием российской фигуристки Анны Щербаковой на премию Международного союза фигуристов Skating Awards. Об этом написали на сайте УФФК.

Федерация призвала руководство ISU "отреагировать на позорный факт и исключить из списка номинантов представительницу страны, которая ведет кровавую войну против Украины".

Рудковская в Telegram, где она называет себя "Голубь мира", 26 декабря выразила возмущение действиями УФФК. В своем пропагандистском посте она заявила, что, как бы ни сложилась ситуация, российские спортсмены самые сильные. Такую лесть в адрес РФ Невзоров высмеял ранее.

Теги: Россия, Александр Невзоров, Украина, спорт, фигурное катание, война, пропаганда, чемпионат, война России против Украины, спортсмены, Яна Рудковская, русские
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