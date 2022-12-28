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28 декабря, 2022
 
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"Абсолютно горячо", "Невероятная красота". Бех-Романчук снялась без бюстгальтера

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Бех-Романчук показала кадры своей фотосессии
Бех-Романчук показала кадры своей фотосессии
Фото: marynabekh / Instagram

27-летняя украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук 26 декабря в Instagram опубликовала снимки, для которых позировала в брючном костюме.

Для первой фотографии спортсменка позировала стоя, расстегнув жакет, под который не стала надевать бюстгальтер или топ. Для второго снимка Бех-Романчук снялась лежа.

"Абсолютно горячо", – отметил подписчик ggplanbee69.

"Украинки – самые красивые женщины", – написал mazurenko_olexandr.

"Невероятная красота", – заявил kravark13.

Контекст:

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряная призерка чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года, а также чемпионка Европы 2022 года в тройном прыжке

Спортсменка замужем за украинским пловцом, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в Токио Михаилом Романчуком. Они поженились в сентябре 2018 года. После свадьбы Бех взяла двойную фамилию.

Теги: спортсмены, женщины, Марина Бех-Романчук, бюстгальтер
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