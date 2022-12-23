"Тебе снова 18?" 48-летняя Мосс снялась в трусах

Мосс предстала с красными волосами. Она позировала в черном топе и трусах. Также модель продемонстрировала брючный костюм светло-серого цвета и засветила бюст в черном бюстгальтере.
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"Тебе снова 18?" – спросила подписчица thrones.studio.
Мосс родилась 16 января 1974 года в Кройдоне (Великобритания). В 15 лет она впервые снялась для обложки журнала, а в 2000 году стала самой высокооплачиваемой моделью в мире. За время модельной карьеры Мосс сотрудничала с брендами Gucci, D&G, Calvin Klein, Versace, Chanel, Dior.