Бульвар Шоубиз
 
23 декабря, 2022
 
Новости

"Тебе снова 18?" 48-летняя Мосс снялась в трусах

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В январе 2023-го Мосс исполнится 49 лет
В январе 2023-го Мосс исполнится 49 лет
Фото: katemossagency / Instagram

48-летняя британская супермодель Кейт Мосс 23 декабря разместила в Instagram ролик, снятый для бренда Marc Jacobs.

Мосс предстала с красными волосами. Она позировала в черном топе и трусах. Также модель продемонстрировала брючный костюм светло-серого цвета и засветила бюст в черном бюстгальтере.

"Тебе снова 18?" – спросила подписчица thrones.studio.

Контекст:

Мосс родилась 16 января 1974 года в Кройдоне (Великобритания). В 15 лет она впервые снялась для обложки журнала, а в 2000 году стала самой высокооплачиваемой моделью в мире. За время модельной карьеры Мосс сотрудничала с брендами Gucci, D&G, Calvin Klein, Versace, Chanel, Dior.

Теги: Кейт Мосс, мода и красота, модель, бюстгальтер, трусы, ролик, бюст, Marc Jacobs
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Шустер: Лучше, чтобы трибунал прошел в РФ, и все граждане его смотрели в прямом эфире и узнали, что натворили их власть, военные, их дети
  Шустер: Лучше, чтобы трибунал прошел в РФ, и все граждане его смотрели в прямом эфире и узнали, что натворили их власть, военные, их дети
Алеся БАЦМАН
"Украинская смелость и американская решительность должны гарантировать будущее нашей свободы". Полный текст выступления Зеленского в Конгрессе
"Украинская смелость и американская решительность должны гарантировать будущее нашей свободы". Полный текст выступления Зеленского в Конгрессе
  Защитник "Азовстали" Цисарук: Мы продолжаем воевать. Уверен, именно "Азов" первым войдет в освобожденный Мариуполь
  Защитник "Азовстали" Цисарук: Мы продолжаем воевать. Уверен, именно "Азов" первым войдет в освобожденный Мариуполь
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Апанасенко представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2022" в костюме "Воин света". Фото
Апанасенко представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2022" в костюме "Воин света". Фото
"Тебе снова 18?" 48-летняя Мосс снялась в трусах
"Тебе снова 18?" 48-летняя Мосс снялась в трусах
"Смелость в том, чтобы заявить правду, нарушив покой". Эксперт по этикету прокомментировала милитари-стиль Зеленского на встрече с Байденом
"Смелость в том, чтобы заявить правду, нарушив покой". Эксперт по этикету прокомментировала милитари-стиль Зеленского на встрече с Байденом
  Boston Dynamics показала, как их роботы смогли дотянуться до верхушки елки, чтобы украсить ее бантом. Видео
  Boston Dynamics показала, как их роботы смогли дотянуться до верхушки елки, чтобы украсить ее бантом. Видео
"Я себе еще заработаю, а университет – сердце города, оно должно биться ровно". Жадан передал 500 тыс. грн в поддержку ХНУ имени Каразина
"Я себе еще заработаю, а университет – сердце города, оно должно биться ровно". Жадан передал 500 тыс. грн в поддержку ХНУ имени Каразина
"Поднял настроение всем пожарным". Кот-блогер Степан побывал в гостях у харьковских спасателей. Фото
"Поднял настроение всем пожарным". Кот-блогер Степан побывал в гостях у харьковских спасателей. Фото
В топе без белья и с каре. Grosu, которая переехала в США, показала ранее неопубликованные снимки из архива
В топе без белья и с каре. Grosu, которая переехала в США, показала ранее неопубликованные снимки из архива
Jerry Heil показала, как выглядит после падения с трехметровой высоты в оркестровую яму
Jerry Heil показала, как выглядит после падения с трехметровой высоты в оркестровую яму
Ребрик о своем 11-летнем браке с Диким: Это мое самое большое счастье, самый большой подарок судьбы
Ребрик о своем 11-летнем браке с Диким: Это мое самое большое счастье, самый большой подарок судьбы
Данилов: Что я хочу сделать после победы? У меня девять внуков, я бы собрал их у себя дома. Мне не хватает живого общения с внуками
Данилов: Что я хочу сделать после победы? У меня девять внуков, я бы собрал их у себя дома. Мне не хватает живого общения с внуками
  "Антошка, ребенок, ты не перестаешь удивлять. Пусть братья-поляки тоже покайфуют". Wellboy записал "Гуси" на польском языке. Видео
  "Антошка, ребенок, ты не перестаешь удивлять. Пусть братья-поляки тоже покайфуют". Wellboy записал "Гуси" на польском языке. Видео
Албания выбрала своего представителя и песню на "Евровидение 2023". Видео
Албания выбрала своего представителя и песню на "Евровидение 2023". Видео
На фронте под Бахмутом погиб украинский режиссер Олег Бобало
На фронте под Бахмутом погиб украинский режиссер Олег Бобало
49-летняя Клум "упаковала" себя в качестве рождественского подарка для молодого мужа. Видео
49-летняя Клум "упаковала" себя в качестве рождественского подарка для молодого мужа. Видео
Хименес-Браво рассказал, почему отпразднует Новый год в одиночестве
Хименес-Браво рассказал, почему отпразднует Новый год в одиночестве
Квиткова рассказала о растяжках на груди и показала фото в белье
Квиткова рассказала о растяжках на груди и показала фото в белье
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 