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23 декабря, 2022
 
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49-летняя Клум "упаковала" себя в качестве рождественского подарка для молодого мужа. Видео

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Клум и Каулитц живут в браке три года
Клум и Каулитц живут в браке три года
Фото: heidiklum / Instagram

49-летняя немецкая модель Хайди Клум 23 декабря опубликовала в Instagram ролик с участием своего 33-летнего супруга, музыканта Тома Каулитца.

В ролике Клум показала, как она, лежа на полу, заворачивается в рулон бумаги для упаковки подарков. В это время Каулитц украшает стоящую в комнате елку. 

"Просто заворачиваю рождественский подарок для мужа", – написала Клум.

Контекст:

Клум 1 июня 2022 года исполнилось 49 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Она мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Том Каулитц – участник немецкой группы Tokio Hotel.

Роман Клум и Каулитца начался весной 2018 года. 5 августа 2019 года Клум показала свадебные снимки.

Теги: Рождество, видео, модель, музыкант, Хайди Клум, Том Каулитц, ролик, подарки
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