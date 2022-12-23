Бульвар Шоубиз
 
23 декабря, 2022
 
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"Никогда не стареет!" 52-летняя Шиффер показала, как позировала перед камерой

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Шиффер рассказала, в какой одежде проводит праздники дома
Шиффер рассказала, в какой одежде проводит праздники дома
Фото: claudiaschiffer / Instagram

52-летняя немецкая супермодель Клаудиа Шиффер 22 декабря в Instagram разместила подборку снимков в расклешенных джинсах и джемпере в полоску.

Шиффер также добавила бэкстейдж видео своей фотосъемки.

"Мой выбор дома на праздники: классические джинсы и уютный джемпер", – написала она.

"Никогда не стареет!" – прокомментировала подписчица chapeaupat.

Контекст:

Шиффер родилась 26 августа 1970 года. Наиболее тесно она сотрудничала с модным домом Chanel, была музой модельера Карла Лагерфельда. Шиффер появлялась на обложках журналов Cosmopolitan, Elle, Esquire, GQ, Playboy, Rolling Stone, Harper’s Bazaar, Marie Claire, Time, Vanity Fair, Vogue. Она является послом доброй воли ЮНИСЕФ от Великобритании.

В 2002 году после 16 месяцев знакомства модель вышла замуж за британского продюсера и кинорежиссера Мэттью Вона. У супругов трое детей: сын Каспар (2003) и дочери Клементина (2004) и Козима (2010).

Теги: Клаудиа Шиффер, модель, бэкстейдж
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