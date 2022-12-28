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28 декабря, 2022
 
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53-летняя Лопес показала фото без бюстгальтера

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Лопес отметила 53-летие летом 2022 года
Лопес отметила 53-летие летом 2022 года
Фото: jlo / Instagram

53-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес 28 декабря опубликовала в Instagram ролик, в котором представила средства по уходу за телом своего именного бренда JLoBeauty.

В начале ролика певица прикрепила свой снимок. На нем Лопес запечатлена с распущенными волосами и без бюстгальтера. Она позировала, прикрыв грудь руками.

Контекст:

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес – более 30 картин.

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.

Теги: Дженнифер Лопес, актриса, певица, фото, грудь, бюстгальтер, ролик
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