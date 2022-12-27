"Просто лучшая", "Королева". Мосс показала свои фото без бюстгальтера

"Помню эти две обложки", – написала она.
Мосс разместила снимки, сделанные для журналов I-D и Vogue. На двух фотографиях модель запечатлена без бюстгальтера.
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"Королева", – прокомментировал подписчик lionmachine23.
"Просто лучшая", – заявил wilhem_se.
Мосс родилась 16 января 1974 года в Кройдоне (Великобритания). В 15 лет она впервые снялась для обложки журнала, а в 2000 году стала самой высокооплачиваемой моделью в мире. За время модельной карьеры Мосс сотрудничала с брендами Gucci, D&G, Calvin Klein, Versace, Chanel, Dior.