"Просто лучшая", "Королева". Мосс показала свои фото без бюстгальтера

"Помню эти две обложки", – написала она.

Мосс разместила снимки, сделанные для журналов I-D и Vogue. На двух фотографиях модель запечатлена без бюстгальтера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kate Moss Agency (@katemossagency)

"Королева", – прокомментировал подписчик lionmachine23.

"Просто лучшая", – заявил wilhem_se.