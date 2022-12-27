Бульвар Шоубиз
 
27 декабря, 2022
 
Новости

"Просто лучшая", "Королева". Мосс показала свои фото без бюстгальтера

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мосс в январе 2023 года отпразднует 49-летие
Мосс в январе 2023 года отпразднует 49-летие
Фото: katemossagency / Instagram

48-летняя британская супермодель Кейт Мосс 26 декабря разместила в Instagram коллаж из своих архивных снимков.

"Помню эти две обложки", – написала она.

Мосс разместила снимки, сделанные для журналов I-D и Vogue. На двух фотографиях модель запечатлена без бюстгальтера.

"Королева", – прокомментировал подписчик lionmachine23.

"Просто лучшая", – заявил wilhem_se.

Контекст:

Мосс родилась 16 января 1974 года в Кройдоне (Великобритания). В 15 лет она впервые снялась для обложки журнала, а в 2000 году стала самой высокооплачиваемой моделью в мире. За время модельной карьеры Мосс сотрудничала с брендами Gucci, D&G, Calvin Klein, Versace, Chanel, Dior.

Теги: Кейт Мосс, модель, фото, бюстгальтер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Мамулашвили: Гражданин Украины Саакашвили – враг Путина, единственное быстрое решение – обменять его на пленных россиян
Мамулашвили: Гражданин Украины Саакашвили – враг Путина, единственное быстрое решение – обменять его на пленных россиян
Елена ПОСКАННАЯ
Польский генерал Скшипчак: РФ стягивает танки откуда только может. Не раньше февраля она будет иметь их достаточно, чтобы начать операцию
Польский генерал Скшипчак: РФ стягивает танки откуда только может. Не раньше февраля она будет иметь их достаточно, чтобы начать операцию
  Швец: Подозреваю, что последними словами Путина могут быть: "И ты, Рамзан?"
  Швец: Подозреваю, что последними словами Путина могут быть: "И ты, Рамзан?"
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Просто лучшая", "Королева". Мосс показала свои фото без бюстгальтера
"Просто лучшая", "Королева". Мосс показала свои фото без бюстгальтера
Жена 56-летнего Павлика показала фото с ним, сделанное, когда ей было 11 лет
Жена 56-летнего Павлика показала фото с ним, сделанное, когда ей было 11 лет
"Главное – заказать билеты в Ялту". Супруга Кошевого отреагировала на новый пост Ермака
"Главное – заказать билеты в Ялту". Супруга Кошевого отреагировала на новый пост Ермака
  Netflix опубликовал в свободном доступе интервью Зеленского Леттерману. Видео
  Netflix опубликовал в свободном доступе интервью Зеленского Леттерману. Видео
"Мам, а у нас еще есть конфеты или только с похорон остались?" Кошмал рассказала, что пообещала сделать вместе с сыном после победы
"Мам, а у нас еще есть конфеты или только с похорон остались?" Кошмал рассказала, что пообещала сделать вместе с сыном после победы
Каменских и Потап после слухов о расставании вместе посетили рождественскую вечеринку
Каменских и Потап после слухов о расставании вместе посетили рождественскую вечеринку
Дорофеева показала свой "секс"
Дорофеева показала свой "секс"
Жена Тигипко поизгибалась перед зеркалом и засветила татуировку
Жена Тигипко поизгибалась перед зеркалом и засветила татуировку
"Стыд-позор", "Вторая армия мира. Всем обеспечена, только без трусов". Гордон показал россиянку, которая шьет трусы оккупантам
"Стыд-позор", "Вторая армия мира. Всем обеспечена, только без трусов". Гордон показал россиянку, которая шьет трусы оккупантам
"Я бы ложилась с ним и представляла, как он ласкал другую". Экс-жена Остапчука высказалась после того, как стало известно о его новой девушке
"Я бы ложилась с ним и представляла, как он ласкал другую". Экс-жена Остапчука высказалась после того, как стало известно о его новой девушке
Никитюк засветила нижнюю часть ягодиц в зеркале
Никитюк засветила нижнюю часть ягодиц в зеркале
Россиянка с иллюстрацией о посттравматических реакциях украинских беженцев выиграла на конкурсе. Украинцы возмутились
Россиянка с иллюстрацией о посттравматических реакциях украинских беженцев выиграла на конкурсе. Украинцы возмутились
Кардашян вернула темный цвет волос и показала всех своих детей. Фото
Кардашян вернула темный цвет волос и показала всех своих детей. Фото
Jerry Heil: Ночью пришло несколько врачей. Говорят: "Улыбнитесь?!" Я улыбнулась. Один говорит: "Она". И ушли
Jerry Heil: Ночью пришло несколько врачей. Говорят: "Улыбнитесь?!" Я улыбнулась. Один говорит: "Она". И ушли
"Еле вставала с постели". Дорофеева рассказала о своей болезни и сделала дома селфи в полный рост
"Еле вставала с постели". Дорофеева рассказала о своей болезни и сделала дома селфи в полный рост
  Фронтмен ирландской группы The Frames выступил в Дублине с песней в поддержку украинцев. Видео
  Фронтмен ирландской группы The Frames выступил в Дублине с песней в поддержку украинцев. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 