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10 марта, 2023
 
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Мишина показала живот на нескольких снимках

Мишина показала несколько новых снимков из своей повседневной жизни
Мишина показала несколько новых снимков из своей повседневной жизни
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина 10 марта в Instagram Stories опубликовала селфи-фото, сделанное в ванной перед зеркалом.

Мишина снялась в черном топе, показав оголенный живот.

Она указала, что снимок был сделан в 6.12, и призналась, что раньше не любила просыпаться рано.


Фото: misha.k.ua / Instagram

Фото: misha.k.ua / Instagram

На следующем фото Мишина запечатлена в тренажерном зале. Актриса рассказала, что 8 марта также посещала зал и была там одна. 

Фото: misha.k.ua / Instagram
Фото: misha.k.ua / Instagram

Еще на одном фото Мишина сняла себя в тренировочном зале перед зеркалом. Она позировала в черном свитшоте с капюшоном, показывая язык. На этом снимке актриса также продемонстрировала живот.

"Я так долго тебя ждала", – написала она, вероятно, обращаясь к тренажеру.

Фото: misha.k.ua / Instagram
Фото: misha.k.ua / Instagram

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2021 году была судьей шоу "Україна має талант" на СТБ. В февраля 2023 года Мишина стала ведущей нового шоу на канале ТЕТ – "Я люблю Україну".

Мишина одна воспитывает сына Платона. О том, кто является его отцом, актриса умалчивает.

В 2020-м Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года Мишина заявила, что рассталась со своим избранником.

Теги: актриса, фото, Ксения Мишина, Холостячка
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