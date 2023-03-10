Мишина показала живот на нескольких снимках

Мишина показала несколько новых снимков из своей повседневной жизни Фото: misha.k.ua / Instagram

Мишина снялась в черном топе, показав оголенный живот.

Она указала, что снимок был сделан в 6.12, и призналась, что раньше не любила просыпаться рано.





Фото: misha.k.ua / Instagram

На следующем фото Мишина запечатлена в тренажерном зале. Актриса рассказала, что 8 марта также посещала зал и была там одна.

Фото: misha.k.ua / Instagram

Еще на одном фото Мишина сняла себя в тренировочном зале перед зеркалом. Она позировала в черном свитшоте с капюшоном, показывая язык. На этом снимке актриса также продемонстрировала живот.

"Я так долго тебя ждала", – написала она, вероятно, обращаясь к тренажеру.