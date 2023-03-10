Мишина показала живот на нескольких снимках

Мишина снялась в черном топе, показав оголенный живот.
Она указала, что снимок был сделан в 6.12, и призналась, что раньше не любила просыпаться рано.
На следующем фото Мишина запечатлена в тренажерном зале. Актриса рассказала, что 8 марта также посещала зал и была там одна.
Еще на одном фото Мишина сняла себя в тренировочном зале перед зеркалом. Она позировала в черном свитшоте с капюшоном, показывая язык. На этом снимке актриса также продемонстрировала живот.
"Я так долго тебя ждала", – написала она, вероятно, обращаясь к тренажеру.
Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2021 году была судьей шоу "Україна має талант" на СТБ. В февраля 2023 года Мишина стала ведущей нового шоу на канале ТЕТ – "Я люблю Україну".
Мишина одна воспитывает сына Платона. О том, кто является его отцом, актриса умалчивает.
В 2020-м Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года Мишина заявила, что рассталась со своим избранником.