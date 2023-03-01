Бульвар Шоубиз
 
01 марта, 2023
 
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"Рост и деградация. Что выберете вы, зависит только от вас". Мишина рассказала о любви к себе

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Мишина: Ваша картинка мира всегда имеет две стороны
Мишина: Ваша картинка мира всегда имеет две стороны
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина 28 февраля в Instagram заявила, что любовь к себе – это забота о своем теле, сознании и энергии.

"Сегодня много вопросов по поводу любви к себе. Оставлю свои размышления здесь. Я всегда говорила и говорю, что у нас уже есть все. Главное – открыть правильную дверь и быть готовым к тому, чего желаешь. Наша сила воли всегда будет сопровождать подлинные желания. А уверенность всегда будет расти с нашими достижениями любого масштаба", – отметила Мишина.

Актриса акцентировала внимание на важности любви к себе.

"Любовь – как фундамент, на котором строится качество нашей жизни, взаимоотношения и материальный мир. Любовь к себе = забота о себе, обо всем, что ты есть", – подчеркнула она.

Мишина объяснила, что важно уделять внимание своему телу, сознанию и энергии.

"И еще! Поглощайте то, что вас увлекает в других. Заимствуйте и учитесь. Ваша картинка мира всегда имеет две стороны. Рост и деградация. Что выберете вы, зависит только от вас", – написала она.

Пост актриса сопроводила снимками, для которых позировала на берегу моря.

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2021 году была судьей шоу "Україна має талант" на СТБ. В февраля 2023 года Мишина стала ведущей нового шоу на канале ТЕТ – "Я люблю Україну".

Мишина одна воспитывает сына Платона. О том, кто является его отцом, актриса умалчивает.

В 2020-м Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года Мишина заявила, что рассталась со своим избранником.

Теги: актриса, Ксения Мишина, Холостячка
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