"Рост и деградация. Что выберете вы, зависит только от вас". Мишина рассказала о любви к себе

Мишина: Ваша картинка мира всегда имеет две стороны Фото: misha.k.ua / Instagram

"Сегодня много вопросов по поводу любви к себе. Оставлю свои размышления здесь. Я всегда говорила и говорю, что у нас уже есть все. Главное – открыть правильную дверь и быть готовым к тому, чего желаешь. Наша сила воли всегда будет сопровождать подлинные желания. А уверенность всегда будет расти с нашими достижениями любого масштаба", – отметила Мишина.

Актриса акцентировала внимание на важности любви к себе.

"Любовь – как фундамент, на котором строится качество нашей жизни, взаимоотношения и материальный мир. Любовь к себе = забота о себе, обо всем, что ты есть", – подчеркнула она.

Мишина объяснила, что важно уделять внимание своему телу, сознанию и энергии.

"И еще! Поглощайте то, что вас увлекает в других. Заимствуйте и учитесь. Ваша картинка мира всегда имеет две стороны. Рост и деградация. Что выберете вы, зависит только от вас", – написала она.

Пост актриса сопроводила снимками, для которых позировала на берегу моря.